Những nguyên nhân gây sụt cân đột ngột cần phải lưu ý

Ông Tushar Tayal, bác sĩ tại Ấn Độ, cho biết nếu bạn giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 đến 12 tháng mà không phải do chủ ý thì cần phải đi khám sức khỏe.



Dưới đây là một số nguyên nhân gây sụt cân đột ngột cần phải lưu ý, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Cường giáp có thể gây giảm cân Freepik

Cường giáp

Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone thyroxine. Hormone này giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể, ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng năng lượng, gây giảm cân.

Trong một số trường hợp, tuyến giáp có thể hoạt động quá mức, sản xuất ra quá nhiều hormone thyroxine. Tình trạng này được gọi là cường giáp.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường có hai loại chính: Loại 1 là bệnh tự miễn và loại 2, khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả. Loại thứ ba là tiểu đường thai kỳ, xuất hiện trong thời kỳ mang thai.

Các loại bệnh tiểu đường đều có thể gây ra giảm cân không rõ nguyên nhân, nhưng bệnh tiểu đường loại 1 có nhiều khả năng gây sụt cân hơn.

Rối loạn cảm xúc

Những người mắc rối loạn cảm xúc như lo âu và trầm cảm có thể bị mất cảm giác thèm ăn dẫn đến giảm lượng thức ăn nạp vào và giảm cân.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trầm cảm ảnh hưởng đến rất nhiều người và một trong 6 người có thể phải đối mặt với trầm cảm vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Ung thư

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Journal, giảm cân có thể là triệu chứng đầu tiên của một số bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu và u lympho, hoặc các khối u đặc như ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tụy.

Bệnh Addison

Bệnh Addison là một rối loạn nội tiết liên quan đến tuyến thượng thận nằm trên đỉnh của mỗi quả thận.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease Journal, việc thiếu hụt các hormone này trong bệnh Addison có thể dẫn đến giảm cân và mệt mỏi.

Căng thẳng

Những biến cố căng thẳng trong cuộc sống như ly hôn, mất người thân hoặc khó khăn về tài chính có thể khiến bạn không thèm ăn, bỏ bữa hoặc ăn ít hơn bình thường.

Lupus ban đỏ

Lupus là một bệnh tự miễn, khiến hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các tế bào khỏe mạnh.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Arthritis and Care Research Journal, 15-17% bệnh nhân mắc bệnh Lupus ban đỏ bị sụt cân đột ngột.

Rối loạn thần kinh

Giảm cân là một dấu hiệu phổ biến của các bệnh thần kinh như Parkinson, Alzheimer.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Academy of Journal, sự thay đổi trong quá trình trao đổi chất protein của não, làm tăng nhu cầu năng lượng và có thể dẫn đến sụt cân.

Lạm dụng rượu và chất gây nghiện

Rối loạn sử dụng rượu bia và chất kích thích có thể gây chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, dẫn đến sụt cân. Rối loạn sử dụng rượu bia lâu dài còn có thể gây ra suy gan nặng và suy dinh dưỡng.