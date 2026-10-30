Lớn tuổi rồi, nên đi bộ bao nhiêu phút là vừa?

Tuy nhiên, khi thể lực không còn như trước, mỗi người nên đi bộ bao lâu để nhận được những lợi ích sức khỏe?

Các tổ chức y tế khuyến nghị mức độ vận động thế nào, đặc biệt đối với người lớn tuổi? Liệu có cần đi bộ một quãng đường nhất định mỗi ngày mới tốt cho sức khỏe?

Người lớn tuổi cần có sự linh hoạt nhất định tùy theo tình trạng sức khỏe. Nói chung, lứa tuổi này nên đặt mục tiêu hoạt động cường độ vừa phải 150 phút mỗi tuần Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Hướng dẫn y tế toàn cầu khuyên nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên vận động với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, trong 5 ngày. Người tập có thể chia nhỏ thời gian vận động tùy lịch sinh hoạt và thể lực.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khuyến nghị người trưởng thành, kể cả người từ 65 tuổi trở lên, duy trì 150 - 300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần để mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Người muốn tăng cường thể lực hoặc kiểm soát cân nặng có thể vận động nhiều hơn, tùy khả năng và tình trạng sức khỏe; không nhất thiết phải đạt một quãng đường đi bộ cố định mỗi ngày.

Người lớn tuổi thì sao?

Người lớn tuổi cần có sự linh hoạt nhất định tùy theo tình trạng sức khỏe. Nói chung, lứa tuổi này nên đặt mục tiêu hoạt động cường độ vừa phải 150 phút mỗi tuần, tương đương với đi bộ nhanh 30 phút hoặc 3 - 4 km mỗi ngày. Mức đi bộ này cũng tương tự như ở người trẻ tuổi - giúp kiểm soát bệnh mạn tính, cải thiện sự thăng bằng và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, mục tiêu thực tế có thể không cần nhiều như trên, chỉ cần 20 - 30 phút một ngày, tương đương 2 - 4 km, vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, theo tờ Times Of India.

Riêng đối với trẻ em từ 6 đến 17 tuổi, mức khuyến nghị là ít nhất 60 phút hoạt động cường độ trung bình đến mạnh mẽ mỗi ngày. Lý tưởng nhất là đi bộ nhanh khoảng 3 - 4 km mỗi ngày, tương đương 30 - 45 phút.

Đi bộ hằng ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách tăng cường tuần hoàn máu và giảm căng thẳng, đồng thời giúp cải thiện tâm trạng và tăng mức năng lượng. Đi bộ còn hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường cơ bắp và cải thiện độ linh hoạt của các khớp - tất cả đều góp phần vào sự khỏe mạnh của toàn bộ cơ thể. Đây cũng là cách tuyệt vời để điều hòa tâm trạng.

Cách để đạt lợi ích tối đa từ việc đi bộ

Hãy đặt mục tiêu đi bộ ít nhất 150 phút mỗi tuần, lựa chọn thời điểm phù hợp và cung đường tạo cảm giác hứng thú. Nên mang giày vừa vặn, giữ tư thế thẳng, siết nhẹ cơ bụng và vung tay tự nhiên khi đi. Duy trì nhịp độ thoải mái, phù hợp với thể lực giúp việc tập luyện an toàn và hạn chế nguy cơ căng cơ, chấn thương.