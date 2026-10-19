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    Vì sao càng lớn tuổi càng khó giảm cân?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Khi bước qua tuổi 40, nhiều người nhận thấy cân nặng dễ tăng hơn, vòng bụng lớn dần, giảm cân không còn hiệu quả như những năm 20 tuổi. Dù đã ăn ít hơn hoặc tập luyện thường xuyên, cân nặng vẫn giảm chậm, thậm chí chững lại.

    Vấn đề trên không hoàn toàn do thiếu ý chí hay chế độ ăn chưa đủ nghiêm ngặt. Nguyên nhân có thể đến từ những yếu tố sau:

    Khối lượng cơ giảm theo tuổi tác

    Một trong những nguyên nhân khiến giảm cân trở nên khó khăn khi lớn tuổi là sự suy giảm khối lượng cơ. Cơ bắp giúp cơ thể vận động và tiêu hao năng lượng. Khi lượng cơ giảm, cơ thể thường cần ít calo hơn để duy trì các hoạt động bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

    Vì sao càng lớn tuổi càng khó giảm cân? - Ảnh 1.

    Tình trạng mất cơ, thay đổi nội tiết và một số yếu tố khác có thể khiến người sau 40 tuổi sẽ khó giảm cân hơn

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Quá trình mất cơ thường bắt đầu từ khoảng tuổi 30 và tiến triển theo thời gian. Do đó, khi tuổi tác tăng lên, một số người cũng nhận thấy sức mạnh cơ bắp giảm, đi lại hoặc tập luyện sẽ khó khăn hơn.

    Vì vậy, giảm cân khi lớn tuổi không nên chỉ tập trung vào việc giảm số cân nặng mà còn cần bảo vệ khối lượng cơ. Duy trì các bài tập tăng sức mạnh, kết hợp với chế độ ăn đủ protein, sẽ giúp hạn chế mất cơ trong quá trình giảm cân, bác sĩ Caroline Apovian, chuyên gia dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng tại bệnh viện Brigham and Women's Hospital (Mỹ), cho biết.

    Nhu cầu calo giảm nhưng vẫn ăn như cũ

    Khi lớn tuổi, cơ thể thường cần ít calo hơn để duy trì cân nặng. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc giảm khối lượng cơ mà còn cả giảm mức độ hoạt động hằng ngày. Người làm việc văn phòng, ít đi lại hoặc dành nhiều thời gian ngồi sẽ tiêu hao ít calo hơn người thường xuyên vận động.

    Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), nhu cầu năng lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, giới tính, chuyển hóa và mức độ hoạt động thể chất. Người lớn tuổi có thể cần ít calo hơn người trẻ nhưng vẫn phải được cung cấp đủ protein, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

    Do đó, nếu vẫn duy trì khẩu phần ăn như nhiều năm trước trong khi mức độ vận động giảm, một người sẽ nạp nhiều calo hơn nhu cầu cần có. Tình trạng này khiến khó giảm cân hơn, thậm chí gây tăng cân.

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    Thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến mỡ bụng

    Ở phụ nữ, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Sự thay đổi nồng độ hoóc môn estrogen sẽ tác động đến phân bố mỡ trong cơ thể. Trong đó, mỡ có xu hướng tập trung nhiều hơn ở vùng bụng. Đồng thời, quá trình lão hóa vẫn tiếp tục làm giảm khối lượng cơ.

    Mỡ bụng cũng cần được chú ý vì mỡ nội tạng có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, gan nhiễm mỡ hay huyết áp cao. Nam giới cũng trải qua những thay đổi nội tiết theo tuổi tác, nhưng mức độ ảnh hưởng đến cân nặng khác nhau ở mỗi người. Dù ở giới nào, duy trì tập luyện sức mạnh, ăn uống cân đối và ngủ đủ giấc vẫn là những cách quan trọng giúp kiểm soát cân nặng, theo Verywell Health.

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