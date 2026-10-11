Nhịn ăn 16:8 giúp giảm cân, có cải thiện đường huyết và huyết áp?

Nhịn ăn gián đoạn đang được nhiều người áp dụng để kiểm soát cân nặng. Trong đó, phương pháp 16:8 khá phổ biến vì không đòi hỏi phải tính lượng calo trong từng bữa hay loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm.

Với phương pháp này, người thực hiện ăn trong 8 giờ mỗi ngày, chẳng hạn từ 10 giờ sáng đến 18 giờ, và nhịn ăn trong 16 giờ còn lại. Tuy nhiên, liệu rút ngắn khung giờ ăn có giúp giảm cân hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa?

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrition & Diabetes đã tổng hợp dữ liệu từ 5 nghiên cứu trước đó, nhằm đánh giá tác động của việc giới hạn thời gian ăn đối với cân nặng và các chỉ số sức khỏe.

Nghiên cứu gồm 124 người, trong đó 95 người áp dụng chế độ ăn giới hạn thời gian và 29 người thuộc nhóm đối chứng. Nhóm can thiệp được chia theo ba khung giờ ăn mỗi ngày: 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ.

Trước nghiên cứu, người tham gia thường ăn uống trong khoảng thời gian ít nhất 14 giờ mỗi ngày. Trong 3-6 tháng theo dõi, họ sử dụng ứng dụng điện thoại để ghi lại thời gian, hình ảnh và thông tin về các bữa ăn.

Kết quả cho thấy, những người giới hạn thời gian ăn đã rút ngắn khung giờ ăn trung bình khoảng 4 giờ mỗi ngày và giảm khoảng 2,2 kg. Đáng chú ý, nhóm ăn trong 8 giờ giảm nhiều hơn khoảng 1,7 kg so với nhóm ăn trong 12 giờ và giảm cân nhiều hơn nhóm đối chứng. Tuy nhiên, mức giảm cân giữa nhóm ăn trong 8 giờ và 10 giờ không khác biệt đáng kể.

Kết quả gợi ý rằng rút ngắn khung giờ ăn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, vẫn cần thêm bằng chứng để xác định liệu phương pháp 16:8 có phải lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người hay không.

Nhịn ăn gián đoạn là một trong các phương pháp giảm cân ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Giảm cân nhưng đường huyết, huyết áp chưa chắc cải thiện

Ngoài cân nặng, các nhà nghiên cứu còn đánh giá những chỉ số liên quan đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa như huyết áp, đường huyết lúc đói, cholesterol và triglyceride. Kết quả cho thấy việc rút ngắn thời gian ăn chưa mang lại sự cải thiện nhất quán ở phần lớn các chỉ số này.

Cụ thể, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm ăn trong 8 giờ cải thiện đường huyết lúc đói, cholesterol HDL (tốt), LDL (xấu) hoặc triglyceride tốt hơn các nhóm khác.

Riêng nhóm ăn trong 10 giờ ghi nhận mức giảm huyết áp tâm thu lớn hơn nhóm ăn trong 12 giờ. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định việc rút ngắn khung giờ ăn giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Cheng-Han Chen, chuyên gia tim mạch tại Mỹ, không tham gia nghiên cứu, cho rằng quy mô mẫu nhỏ, sự khác biệt giữa các nghiên cứu và thời gian theo dõi ngắn có thể là nguyên nhân khiến lợi ích chuyển hóa chưa được ghi nhận rõ ràng.

Đồng quan điểm, tiến sĩ Mir Ali (Mỹ) nhận định hiệu quả của chế độ ăn giới hạn thời gian có thể khác nhau tùy từng người. Người mắc bệnh tiểu đường, có tiền sử hạ đường huyết hoặc rối loạn ăn uống, phụ nữ mang thai hay chuẩn bị mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Nhìn chung, nhịn ăn gián đoạn 16:8 có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng lợi ích đối với đường huyết, huyết áp và các chỉ số chuyển hóa khác vẫn cần được nghiên cứu thêm.