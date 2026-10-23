Chuyên gia chỉ cách đi bộ, tập luyện phù hợp cho người thoái hóa khớp gối

Theo bác sĩ Gurdeep Avinash Ratra, bác sĩ tư vấn chuyên khoa chỉnh hình và thay khớp tại Bệnh viện Manipal, Gurugram (Ấn Độ), nhận biết các triệu chứng bất thường và áp dụng biện pháp phòng ngừa phù hợp giúp người bệnh duy trì hoạt động thể chất, đồng thời hỗ trợ kiểm soát các vấn đề ở khớp gối.

Dấu hiệu thoái hóa khớp gối cần lưu ý

Thoái hóa khớp gối thường tiến triển từ từ. Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng có thể bị xem là biểu hiện bình thường của quá trình lão hóa hoặc hệ quả của hoạt động thể chất. Nếu nhận biết sớm, người bệnh có thể chủ động điều trị và hạn chế tổn thương khớp tiến triển, theo Hindustan Times.

Người bị thoái hóa khớp gối nên theo dõi tình trạng bệnh, điều chỉnh số bước đi bộ theo triệu chứng, khả năng vận động và hướng dẫn của bác sĩ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bác sĩ lưu ý những triệu chứng có thể gặp ở người bị thoái hóa khớp gối gồm:

Đau gối kéo dài trong hoặc sau khi đi bộ.

Cứng khớp, đặc biệt vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc sau khi ngồi lâu.

Sưng quanh vùng khớp gối.

Gặp khó khăn khi leo cầu thang hoặc đứng dậy từ ghế.

Cảm giác lạo xạo, lục cục hoặc nghe tiếng khớp kêu khi cử động.

Giảm phạm vi vận động và độ linh hoạt của khớp gối.

Yếu các nhóm cơ xung quanh khớp.

Ở giai đoạn tiến triển muộn, tình trạng đau gối vẫn kéo dài ngay cả khi nghỉ ngơi.

Cần lưu ý những triệu chứng trên không đủ để người bệnh tự xác định thoái hóa khớp gối. Nếu đau hoặc sưng khớp kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Yếu tố nguy cơ gây thoái hóa khớp gối

Bác sĩ Ratra cho biết thoái hóa khớp gối xảy ra khi lớp sụn bảo vệ ở đầu các xương bị bào mòn dần, khiến các đầu xương cọ xát vào nhau. Lão hóa là nguyên nhân phổ biến, nhưng một số yếu tố khác cũng có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp.

Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên khớp gối, từ đó tăng nguy cơ tổn thương và bào mòn sụn. Các chấn thương khớp gối trước đây; tình trạng khớp phải chịu áp lực lặp đi lặp lại do hoạt động thể chất; công việc thường xuyên đòi hỏi phải ngồi xổm hoặc quỳ gối… cũng có thể gây tổn thương khớp.

Ngoài ra, các bệnh viêm như viêm khớp dạng thấp, rối loạn chuyển hóa như bệnh gút, yếu tố di truyền và cơ đùi yếu đều có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối.

Cách bảo vệ khớp gối khi duy trì vận động

Duy trì cân nặng hợp lý: Giữ cân nặng ở mức phù hợp giúp giảm áp lực lên khớp gối, đồng thời hạn chế nguy cơ thoái hóa khớp tiến triển.

Duy trì hoạt động thể chất nhưng tránh quá tải lên khớp: Các hoạt động ít gây áp lực lên khớp như đi bộ, bơi lội và đạp xe giúp duy trì khả năng vận động mà không tạo quá nhiều tải trọng đè nặng lên khớp.

Tăng dần số bước đi mỗi ngày: Thay vì cố gắng đạt ngay mục tiêu 10.000 bước, mọi người có thể bắt đầu từ mức thấp hơn rồi tăng dần. Mục tiêu 5.000 - 7.000 bước mỗi ngày có thể là lựa chọn thực tế và dễ duy trì đối với nhiều người.

Tăng cường sức mạnh các nhóm cơ hỗ trợ: Cơ đùi, cơ hông và cơ chân khỏe giúp hấp thụ lực tác động, đồng thời hỗ trợ khớp gối ổn định hơn.

Điều trị sớm các chấn thương khớp gối: Xử trí kịp thời các tổn thương dây chằng, sụn và những vấn đề khác ở khớp gối có thể giúp hạn chế nguy cơ thoái hóa khớp về lâu dài.