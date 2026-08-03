4 nguyên nhân gây tiền tiểu đường dù không thừa cân

Tiền tiểu đường là tình trạng mà đường huyết cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán tiểu đường loại 2. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, tiền tiểu đường sẽ tiến triển thành tiểu đường, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mỡ nội tạng là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Người có cân nặng khỏe mạnh vẫn có thể bị tiền tiểu đường nếu xuất hiện một trong số các yếu tố sau:

Mỡ nội tạng dù cơ thể không thừa cân

Không phải tất cả lượng mỡ trong cơ thể đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có những người trông gầy ốm nhưng lại tích nhiều mỡ nội tạng, bao quanh gan, tụy và những cơ quan khác trong ổ bụng.

Khác với mỡ dưới da, mỡ nội tạng tiết các chất gây viêm, làm giảm độ nhạy của tế bào với hoóc môn insulin. Khi đó, tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn để giữ đường huyết ổn định. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ tiền tiểu đường sẽ tăng lên.

Khối lượng cơ thấp

Một người có cân nặng khỏe mạnh không có nghĩa là tỷ lệ cơ và mỡ cũng ở mức khỏe mạnh. Họ có thể gặp tình trạng ít cơ và nhiều mỡ, đặc biệt nếu ít vận động trong thời gian dài.

Cơ bắp là nơi sử dụng phần lớn đường glucose trong bữa ăn. Khi khối lượng cơ giảm, cơ thể sẽ sử dụng đường kém hiệu quả hơn, khiến lượng đường trong máu tăng. Đây là lý do người lớn tuổi, người làm việc văn phòng hoặc người không tập luyện thường có nguy cơ kháng insulin cao hơn.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Mặc dù nhiều người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) bị thừa cân, không ít trường hợp vẫn có vóc dáng gầy hoặc cân nặng bình thường. Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Indian Journal of Endocrinology and Metabolism phát hiện 42% người mắc hội chứng buồng trứng đa nang có chỉ số khối cơ thể bình thường.

Hội chứng này là một trong những nguyên nhân phổ biến gây kháng insulin. Kháng insulin khiến cơ thể phải tiết nhiều hoóc môn insulin hơn để duy trì đường huyết ổn định. Theo thời gian, tuyến tụy có thể không đáp ứng được nhu cầu này, làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Di truyền

Nhiều người có thân hình cân đối vẫn bị tiền tiểu đường vì yếu tố di truyền. Nếu cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc tiểu đường loại 2, nguy cơ của họ cũng sẽ cao hơn. Điều này đúng ngay cả khi họ không thừa cân, béo phì và duy trì lối sống tương đối lành mạnh.

Nguyên nhân là các gien di truyền có thể ảnh hưởng đến khả năng tiết insulin của tuyến tụy hoặc làm các tế bào trong cơ thể phản ứng kém với insulin. Khi insulin hoạt động không hiệu quả, đường trong máu sẽ khó được đưa vào tế bào để tạo năng lượng, khiến đường huyết tăng dần theo thời gian.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo những người có cha mẹ hay anh chị em ruột mắc tiểu đường loại 2 thì nên kiểm tra đường huyết định kỳ, theo Verywell Health.