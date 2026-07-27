Tiền tiểu đường có cần kiêng trái cây ngọt?

Tiền tiểu đường là giai đoạn lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán tiểu đường loại 2. Nếu không được kiểm soát, tiền tiểu đường có thể tiến triển thành tiểu đường, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người bị tiền tiểu đường không cần thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây ngọt mà cần chọn loại phù hợp và ăn với lượng vừa phải ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Do đó, không ít người tiền tiểu đường bắt đầu cắt giảm gần như tất cả món chứa đường, kể cả trái cây ngọt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây là một quan niệm không hoàn toàn đúng.

Không phải trái cây ngọt nào cũng làm tăng đường huyết mạnh

Điều cần xem xét không chỉ là vị ngọt của trái cây mà là cách cơ thể hấp thu đường. Trái cây nguyên quả chứa chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe nên tác động đến đường huyết rất khác so với bánh kẹo hay nước ngọt.

Vì vậy, người tiền tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây mà cần biết cách chọn loại phù hợp, chuyên gia dinh dưỡng Kelly Seymour tại hệ thống y khoa Johns Hopkins Medicine (Mỹ) cho biết.

Mặc dù trái cây có chứa đường tự nhiên như fructose, glucose và sucrose nhưng chúng cũng rất giàu chất xơ. Chất xơ trong trái cây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường bột, nhờ đó đường trong máu tăng từ từ sau khi ăn.

Đồng thời, trái cây còn chứa vitamin C, kali và nhiều hợp chất chống ô xy hóa có thể tác dụng giảm viêm và bảo vệ tim mạch. Trong khi đó, các loại đồ uống có đường và bánh kẹo thường chứa nhiều đường nhưng rất ít chất xơ. Vì vậy, chúng khiến đường huyết tăng nhanh.

Điều quan trọng là chọn đúng loại và đúng khẩu phần

Theo Hiệp hội tiểu đường Mỹ (ADA), người bị tiền tiểu đường vẫn có thể ăn hầu hết các loại trái cây. Điều quan trọng là ưu tiên trái cây tươi, trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp không thêm đường thay vì nước ép hay trái cây ngâm siro.

Nhiều người cho rằng chỉ cần trái cây có vị ngọt thì sẽ làm tăng đường huyết mạnh. Thực tế không đơn giản như vậy. Mức độ ảnh hưởng của một loại trái cây đến đường huyết còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng chất xơ, tổng lượng đường bột, chỉ số đường huyết, tải lượng đường huyết và lượng ăn trong một lần.

Ví dụ, dưa hấu có vị khá ngọt nhưng chứa nhiều nước nên lượng đường trong một khẩu phần không quá cao. Ngược lại, nho khô tuy chỉ ăn một ít nhưng lượng đường lại rất cô đặc do đã mất nước trong quá trình sấy.

Mỗi người có mức độ kháng insulin, cân nặng, cường độ tập luyện và thể trạng khác nhau. Do đó, phản ứng với từng loại trái cây cũng sẽ khác nhau.

Nếu được bác sĩ hướng dẫn tự theo dõi đường huyết tại nhà, người tiền tiểu đường có thể tự kiểm tra đường huyết trước và sau ăn. Cách này giúp họ biết được cơ thể mình phản ứng thế nào với từng loại trái cây. Đây là phương pháp giúp điều chỉnh khẩu phần phù hợp hơn thay vì phải kiêng khem quá mức.

Những người đồng thời mắc béo phì, bệnh thận hoặc đang dùng thuốc điều trị rối loạn đường huyết cũng nên trao đổi với bác sĩ dinh dưỡng để thiết kế chế độ ăn phù hợp, theo Medical News Today.