Mỡ nội tạng âm thầm gây hại cho thận như thế nào?

Mỡ nội tạng làm tổn thương thận qua những cơ chế sau:

Làm tăng áp lực lọc của thận

Khi cơ thể tích tụ nhiều mỡ nội tạng, nhu cầu cung cấp máu và trao đổi chất cũng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu này, thận phải làm việc nhiều hơn và tăng tốc độ lọc máu. Ban đầu, đây là cơ chế thích nghi bình thường của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mỡ quanh thận khi tích tụ nhiều sẽ gây các tác động tiêu cực lên thận ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, các cầu thận, tức bộ phận đảm nhiệm chức năng lọc máu, sẽ phải chịu áp lực lớn. Hiện tượng này gọi là tăng lọc cầu thận.

Qua thời gian, màng lọc của cầu thận sẽ bị tổn thương, khiến protein rò rỉ vào nước tiểu. Nếu không được kiểm soát, các cầu thận dần bị xơ hóa, số lượng đơn vị lọc khỏe mạnh giảm đi và nguy cơ mắc bệnh thận mạn tăng lên.

Gây viêm âm thầm trong toàn cơ thể

Mỡ nội tạng là nguồn tiết nhiều chất gây viêm như TNF-α và interleukin-6 (IL-6). Đồng thời, chúng còn làm giảm lượng adiponectin, một hoóc môn có tác dụng chống viêm và bảo vệ mạch máu.

Tình trạng viêm kéo dài ở mức độ thấp có thể không gây triệu chứng rõ ràng. Thế nhưng, chúng lại âm thầm làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Khi viêm diễn ra liên tục, các tế bào thận sẽ dễ bị tổn thương và được thay thế bằng mô xơ. Điều này khiến khả năng lọc của thận giảm dần theo thời gian.

Kháng insulin

Mỡ nội tạng cũng là nguyên nhân quan trọng gây kháng insulin. Đây là tình trạng mà các tế bào phản ứng kém với hoóc môn insulin, khiến đường huyết dễ tăng cao, giáo sư Gerald I. Shulman, chuyên gia nội tiết tại Trường Y Đại học Yale (Mỹ), cho biết.

Ngay cả khi chưa được chẩn đoán mắc tiểu đường, tình trạng kháng insulin kéo dài cũng có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong cầu thận. Đường huyết cao kéo dài làm tổn thương thành mạch máu, gây viêm và kích thích quá trình xơ hóa ở thận.

Mỡ quanh thận cũng trực tiếp gây hại

Trong số các loại mỡ nội tạng, các nhà khoa học còn đặc biệt quan tâm đến lớp mỡ bao quanh thận. Khi lớp mỡ này tích tụ quá nhiều, chúng không chỉ tạo áp lực cơ học lên thận mà còn tiết ra các chất gây viêm. Những tác động này làm giảm lưu lượng máu đến thận, kích thích quá trình xơ hóa và làm suy giảm chức năng lọc của thận.

Một số nghiên cứu gần đây cũng phát hiện lượng mỡ quanh thận càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh thận mạn càng cao. Điều này cho thấy không chỉ lượng mỡ trong toàn cơ thể mà vị trí tích tụ của mỡ có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thận, theo Verywell Health.