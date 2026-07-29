Bệnh thận thường âm thầm: 8 dấu hiệu cần nhận biết sớm

Tuy nhiên, khi thận bắt đầu mất chức năng, cơ thể có thể xuất hiện 8 dấu hiệu cảnh báo. Nhận biết sớm những dấu hiệu này và làm xét nghiệm máu kịp thời có thể giúp phát hiện bệnh sớm.

Thận có thể suy giảm chức năng trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng vì sự tích tụ dịch hoặc chất thải trong cơ thể, cũng như sự tích tụ axit, kali trong máu diễn ra từ từ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Chính vì diễn tiến chậm nên các dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện âm thầm, theo Mayo Clinic.

Mệt mỏi và suy nhược cũng có thể là triệu chứng của bệnh thận giai đoạn tiến triển Ảnh: P.H tạo từ AI

Buồn nôn, nôn

Một trong những dấu hiệu sớm là buồn nôn. Triệu chứng này thường bị cho là do căng thẳng, ăn uống hoặc bụng đói. Tuy nhiên, khi bệnh thận mạn tiến triển, mất chức năng thận có thể gây buồn nôn và nôn. Nếu tình trạng này kéo dài và không rõ nguyên nhân, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ.

Mệt mỏi, chán ăn

Mệt mỏi và suy nhược cũng là triệu chứng của bệnh thận giai đoạn tiến triển. Khi thận không còn lọc tốt, chất thải tích tụ trong máu khiến cơ thể kiệt sức. Chán ăn cũng là một dấu hiệu dễ bị bỏ qua.

Khó ngủ

Ngoài ra, khó ngủ là một triệu chứng khác có liên quan đến bệnh thận giai đoạn tiến triển. Người bệnh có thể mệt mỏi cả ngày nhưng lại khó ngủ vào ban đêm.

Cảm giác lú lẫn

Bệnh cũng có thể gây giảm sự minh mẫn, vì các chất độc bình thường được thận lọc bỏ bắt đầu ảnh hưởng đến não, khiến khả năng tập trung và suy nghĩ giảm sút.

Huyết áp cao

Tăng huyết áp khó kiểm soát cũng có thể là dấu hiệu của bệnh thận giai đoạn tiến triển. Thận và huyết áp liên quan chặt chẽ với nhau, nên khi một cơ quan gặp vấn đề thì cơ quan còn lại cũng thường bị ảnh hưởng, theo Mayo Clinic.

Khó thở

Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là khó thở. Điều này có thể xảy ra khi dịch tích tụ trong phổi do thận không còn loại bỏ lượng dịch dư thừa khỏi cơ thể như bình thường.

Các dấu hiệu trên không chỉ xuất hiện ở bệnh thận mà còn có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác. Chẳng hạn, mệt mỏi, mất ngủ, giảm tập trung hay tăng huyết áp đều có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu nhiều triệu chứng cùng xuất hiện và kéo dài, người bệnh nên đi khám và làm các xét nghiệm máu để kiểm tra chức năng thận. Với bệnh thận, phát hiện càng sớm thì cơ hội kiểm soát và điều trị càng cao, trong khi các xét nghiệm chẩn đoán hiện nay đều đơn giản, nhanh chóng, theo Mayo Clinic.