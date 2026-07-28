Bảo vệ thận: Bác sĩ dặn người trên 50 tuổi làm điều này khi đi vệ sinh

Tiến sĩ José Salvado, bác sĩ tiết niệu tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ), cho biết khi tuổi tác tăng lên, cảm giác khát giảm dần, đồng thời chức năng thận cũng suy giảm theo thời gian.

Trong khi đó, bác sĩ Rajesh Patel, chủ hệ thống phòng khám tiết niệu Associated Urological Specialists (Mỹ), cho biết thuốc lợi tiểu, bệnh mạn tính, suy giảm nhận thức và hạn chế vận động đều làm tăng nguy cơ mất nước ở người lớn tuổi. Ông dẫn nghiên cứu cho thấy nhiều người trên 70 tuổi không uống đủ lượng nước khuyến nghị mỗi ngày, khiến mất nước trở thành một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở nhóm tuổi này.

Bác sĩ khuyên mọi người nên quan sát màu nước tiểu mỗi lần đi vệ sinh trước khi xả nước Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Theo bác sĩ Patel, nhu cầu nước của cơ thể không giảm theo tuổi tác, nhưng khả năng nhận biết tình trạng mất nước lại suy giảm. Vì vậy, người trên 50 tuổi nên chủ động uống nước thay vì đợi khát. Nhu cầu nước cũng tăng lên khi thời tiết nắng nóng, khi bị bệnh hoặc vận động nhiều.

Cả hai chuyên gia đều khuyến nghị người trưởng thành nên uống khoảng 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, người mắc suy tim hoặc bệnh thận mạn tính cần tuân theo hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Hãy quan sát màu nước tiểu trước khi xả nước

Theo bác sĩ Salvado, nước tiểu là dấu hiệu phản ánh tình trạng hoạt động của bàng quang, thận và gan. Vì vậy, ông cùng bác sĩ Patel đều khuyên mọi người nên quan sát màu nước tiểu mỗi lần đi vệ sinh trước khi xả nước.

Nước tiểu màu vàng nhạt thường cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước. Ngược lại, nước tiểu sẫm màu là dấu hiệu cho thấy cơ thể có thể đang thiếu nước và cần bổ sung thêm chất lỏng, theo Parade.

Tuy nhiên, nước tiểu sẫm màu cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan. Khi lượng bilirubin trong máu tăng cao, nước tiểu sẽ chuyển sang màu sẫm.

Đáng chú ý, nếu nước tiểu sẫm màu kèm theo máu, đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, ung thư thận hoặc ung thư bàng quang.

Một số loại thuốc và thực phẩm như củ dền hoặc quả mâm xôi cũng có thể làm thay đổi màu nước tiểu.

Bác sĩ Patel nhấn mạnh nước tiểu sẫm màu thường là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề. Nếu đã uống đủ nước nhưng nước tiểu vẫn sẫm màu, hoặc xuất hiện các triệu chứng như tiểu ra máu, tiểu buốt, đau, sốt, đau bụng, đau vùng hông lưng, vàng da, buồn nôn, nôn hoặc mệt mỏi, người bệnh cần đi khám ngay. Ngay cả khi chỉ tiểu ra máu một lần, đặc biệt ở người trên 50 tuổi, cũng không nên chủ quan.

Bác sĩ Salvado cũng khuyến cáo nếu nước tiểu vẫn sẫm màu dù đã uống đủ nước thì nên đến cơ sở y tế để kiểm tra. Theo ông, nguyên nhân có thể chỉ là những vấn đề lành tính, nhưng việc thăm khám sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời.