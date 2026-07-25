Bác sĩ chỉ cách giảm mỡ nội tạng để bảo vệ não bộ

Bác sĩ Sudhir Kumar, chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cho biết lớp mỡ nằm ngay dưới da khác với mỡ nội tạng - loại mỡ bao quanh các cơ quan nằm sâu trong ổ bụng. Trong các loại mỡ của cơ thể, mỡ nội tạng được xem là loại đặc biệt có hại với sức khỏe.

Những người có lượng mỡ nội tạng (VAT) cao có nguy cơ cao hơn gặp phải các vấn đề như suy giảm chức năng nhận thức, sa sút trí tuệ, thể tích não nhỏ hơn và giảm thể tích vùng hồi hải mã - khu vực đóng vai trò quan trọng trong ghi nhớ và học tập, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Những người có lượng mỡ nội tạng cao có nguy cơ gặp phải các vấn đề như suy giảm chức năng nhận thức, sa sút trí tuệ ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Mối liên hệ ít ai ngờ

Theo bác sĩ Sudhir, mối liên hệ giữa mỡ nội tạng và sức khỏe não bộ vẫn tồn tại ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như tuổi tác và cân nặng. Các chuyên gia cho rằng mỡ nội tạng có thể ảnh hưởng đến não thông qua nhiều cơ chế như:

Tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp kéo dài.

Kháng insulin.

Tăng huyết áp.

Rối loạn mỡ máu.

Tổn thương các mạch máu nhỏ.

Những thay đổi về hormone ảnh hưởng đến não bộ.

Bác sĩ Sudhir cho biết, nhiều nghiên cứu còn ghi nhận lượng mỡ nội tạng cao có liên quan đến suy giảm chức năng điều hành của não, xử lý thông tin chậm hơn, giảm khả năng tập trung và ghi nhớ. Những tác động này có thể xuất hiện từ nhiều năm trước khi sa sút trí tuệ biểu hiện rõ ràng.

Làm sao để giảm mỡ nội tạng?

Tin vui là mỡ nội tạng có thể được giảm bớt thông qua thay đổi lối sống. Theo bác sĩ Sudhir, những biện pháp có bằng chứng khoa học tốt nhất để giảm mỡ nội tạng gồm:

Tập thể dục nhịp điệu đều đặn (như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội).

Tập luyện sức mạnh (ít nhất 2 buổi mỗi tuần).

Áp dụng chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải.

Bổ sung đủ protein và chất xơ.

Ngủ 7 - 9 giờ mỗi đêm.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ Sudhir lưu ý rằng chưa có thực phẩm chức năng hay sản phẩm “đốt mỡ” nào có bằng chứng khoa học thuyết phục về hiệu quả. Vì vậy, mọi người không nên chỉ dựa vào con số trên cân để đánh giá tình trạng sức khỏe.

Thay vào đó, nên theo dõi vòng eo và tỷ lệ vòng eo trên chiều cao (với tỷ lệ dưới 0,5 được xem là mục tiêu phù hợp với đa số người trưởng thành). Hai chỉ số này thường phản ánh lượng mỡ nội tạng chính xác hơn so với cân nặng đơn thuần.

Bác sĩ Sudhir cho biết đừng chờ đến tuổi già mới nghĩ đến việc bảo vệ não bộ. Nếu bạn mắc tiền tiểu đường, tiểu đường, tăng huyết áp hoặc gan nhiễm mỡ, việc giảm mỡ nội tạng càng trở nên quan trọng, không chỉ đối với tim mạch mà còn đối với não bộ.