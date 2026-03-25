Sức khỏe

Nhận diện sớm thoái hóa khớp gối để sống khỏe mỗi ngày

Phúc Nguyễn
25/03/2026 08:43 GMT+7

Thoái hóa khớp gối âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng sống của hàng triệu người, đòi hỏi mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức để nhận diện sớm và phòng ngừa hiệu quả ngay từ đầu.

Ngày 21.3, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức workshop với chủ đề "Những điều cần biết về thoái hóa khớp gối và cách phòng ngừa", thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang, chia sẻ kiến thức để nhận diện sớm thoái hóa khớp gối

Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về thoái hóa khớp gối, một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến, đặc biệt ở nhóm trung niên và người cao tuổi. Thông qua buổi chia sẻ, người tham dự tiếp cận đầy đủ thông tin từ dấu hiệu nhận biết sớm, phương pháp thăm khám đến các hướng điều trị và phòng ngừa hiệu quả.

Dưới sự hướng dẫn của Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang, workshop diễn ra trong không khí cởi mở, gần gũi. Người tham dự chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ tình trạng sức khỏe cá nhân và nhận được tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, giúp hiểu rõ hơn về tình trạng thoái hóa khớp gối cũng như hướng xử lý phù hợp.

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn thực hành các bài tập vật lý trị liệu hỗ trợ khớp gối. Thông qua các động tác cụ thể, người dân được hướng dẫn cách vận động đúng, góp phần cải thiện chức năng khớp, giảm đau và nâng cao chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Người dân tham dự workshop chủ động chia sẻ tình trạng sức khỏe cá nhân để được bác sĩ tư vấn trực tiếp

Bên cạnh nội dung chuyên môn, ban tổ chức còn trao tặng các phần quà sức khỏe cho người tham dự, qua đó lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động và bền vững trong cộng đồng.

Thông qua workshop, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về thoái hóa khớp gối, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Những dấu hiệu cảnh báo thoái hóa khớp háng

Thoái hóa khớp háng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày. Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc tình trạng này. Phát hiện sớm thoái hóa khớp háng rất quan trọng vì can thiệp và điều trị đúng cách sẽ làm chậm sự tiến triển của bệnh.

