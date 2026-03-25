Nhiều lợi ích sức khỏe của khoai lang tím

Bà Caitlin Beale, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết khoai lang tím cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Việc bổ sung khoai lang tím vào chế độ ăn hằng ngày giúp đa dạng thực phẩm và hỗ trợ sức khỏe toàn diện, theo trang sức khỏe Health.

Giàu chất chống oxy hóa

Màu tím của khoai lang tím đến từ anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa cũng có trong quả mọng và bắp cải tím. Chất này giúp trung hòa gốc tự do, từ đó hạn chế tổn thương tế bào và giảm stress oxy hóa.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Food Funct năm 2024 cho thấy thực phẩm chứa anthocyanin giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm.

Việc ăn đa dạng thực vật có màu sắc đậm giúp tăng khả năng chống oxy hóa và giảm nguy cơ bệnh tim.

Bổ sung khoai lang tím vào chế độ ăn hằng ngày giúp đa dạng thực phẩm và hỗ trợ sức khỏe toàn diện

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Khoai lang tím chứa chất xơ và tinh bột kháng, 2 thành phần quan trọng đối với hệ tiêu hóa.

Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống ruột già, nơi vi khuẩn có lợi tiến hành lên men. Quá trình này tạo ra axit béo chuỗi ngắn, giúp bảo vệ niêm mạc ruột và kiểm soát viêm tại đại tràng.

Chất xơ trong khoai lang tím giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột.

Kiểm soát đường huyết

Khoai lang tím có vị ngọt tự nhiên nhưng vẫn hỗ trợ ổn định đường huyết. Hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate.

Uống nước ép bưởi bao nhiêu là đủ để tốt cho sức khỏe?

Tinh bột kháng giúp giảm mức tăng đường huyết và insulin sau bữa ăn. Anthocyanin giúp cải thiện glucose lúc đói và giảm kháng insulin.

Việc kết hợp khoai lang tím với protein hoặc chất béo lành mạnh giúp giảm tốc độ hấp thu glucose vào máu.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu

Khoai lang tím cung cấp nhiều vi chất quan trọng như vitamin C, vitamin A và kali. Vitamin C hỗ trợ miễn dịch và bảo vệ da trước tác động của gốc tự do.

Vitamin A giúp duy trì thị lực và tăng cường hệ miễn dịch. Kali giúp cân bằng dịch cơ thể, điều hòa natri và hỗ trợ hoạt động của cơ và hệ thần kinh.

Khoai lang tím không phải là nguồn quá giàu một vi chất riêng lẻ nhưng vẫn góp phần bổ sung dinh dưỡng tổng thể.

Tốt cho tim mạch

Các hợp chất trong khoai lang tím tác động tích cực đến huyết áp, cholesterol và chức năng mạch máu. Chất xơ giúp giảm cholesterol LDL và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Kali trong khoai lang tím hỗ trợ hạ huyết áp bằng cách tăng đào thải natri và giúp mạch máu giãn ra. Việc bổ sung thực phẩm giàu kali giúp duy trì huyết áp ổn định.

Kéo dài cảm giác no

Chất xơ trong khoai lang tím giúp kéo dài cảm giác no và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Quá trình tiêu hóa chậm giúp duy trì cảm giác no lâu hơn giữa các bữa ăn.

Tinh bột kháng giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm cân thông qua việc cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Việc tiêu thụ tinh bột kháng giúp giảm lượng calo ở bữa ăn tiếp theo.