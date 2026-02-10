Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khoai lang tím hay cam tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng hơn?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
10/02/2026 08:22 GMT+7

Khoai lang tím và khoai lang cam đều giàu dưỡng chất và chứa các hợp chất sinh học quan trọng. Tuy nhiên, mỗi loại lại có thế mạnh riêng và phù hợp với những nhu cầu sức khỏe khác nhau.

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa khoai lang tím và cam giúp người tiêu dùng lựa chọn phù hợp hơn trong chế độ ăn hằng ngày, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Khoai lang tím chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, chủ yếu là anthocyanin. Khoai lang cam chứa lượng chất chống oxy hóa ở mức vừa phải, chủ yếu là beta carotene. Cả hai đều giàu chất xơ, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa.

Về vitamin A, khoai lang tím chỉ cung cấp lượng thấp. Ngược lại, khoai lang cam là nguồn vitamin A rất dồi dào nhờ beta carotene được chuyển hóa trong cơ thể. Hợp chất tạo màu của khoai lang tím là anthocyanin, còn khoai lang cam có màu đặc trưng từ beta carotene.

Khoai lang tím hay cam tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng hơn? - Ảnh 1.

Khoai lang tím thích hợp hơn với người quan tâm đến chất chống oxy hóa, sức khỏe tim mạch

Ảnh: AI

Lợi ích sức khỏe của khoai lang tím

Màu tím đặc trưng của khoai lang tím đến từ anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Bà Rupali Datta, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, nhận định khoai lang là một thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhờ hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao.

Anthocyanin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Anthocyanin trong khoai lang tím còn giúp cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Các hợp chất này góp phần làm giảm cholesterol xấu, yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh tim mạch. Việc sử dụng khoai lang tím thường xuyên giúp hỗ trợ hệ tim mạch một cách tự nhiên.

Khoai lang tím cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện nhu động ruột và hạn chế táo bón. Đồng thời, thực phẩm giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Dù có vị ngọt tự nhiên, khoai lang tím có chỉ số đường huyết thấp. Năng lượng được giải phóng chậm, giúp duy trì mức đường huyết ổn định.

Lợi ích sức khỏe của khoai lang cam

Khoai lang cam được xem là một trong những nguồn cung cấp vitamin A tự nhiên dồi dào nhất.

Khoai lang tím hay cam tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng hơn? - Ảnh 2.

Beta carotene trong khoai lang cam sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể

Ảnh: AI

Beta carotene trong khoai lang cam sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A đóng vai trò quan trọng với thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài ra, vitamin A còn hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Trong mùa cảm cúm, khi nguy cơ nhiễm trùng tăng cao, khoai lang cam giúp cơ thể tăng sức đề kháng.

Các dưỡng chất trong khoai lang cam hỗ trợ quá trình sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại bệnh tật theo mùa.

Khoai lang cam cũng là nguồn carbohydrate phức hợp tốt. Loại carbohydrate này giải phóng năng lượng từ từ, giúp duy trì sức bền và hạn chế cảm giác đói sớm. Nhờ đó, khoai lang cam phù hợp với người cần năng lượng ổn định và muốn hạn chế ăn vặt không cần thiết.

Bà Datta cho biết khoai lang giúp giải phóng năng lượng dần dần, từ đó góp phần giữ đường huyết ở mức ổn định.

Không chỉ vậy, beta carotene và vitamin C trong khoai lang cam còn có lợi cho làn da và mái tóc. Các dưỡng chất này hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da săn chắc và tóc khỏe mạnh.

Lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn

Nếu bạn cần bổ sung vitamin A và tăng cường miễn dịch, khoai lang cam là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, khoai lang tím thích hợp hơn với người quan tâm đến chất chống oxy hóa, sức khỏe tim mạch và kiểm soát viêm.

Việc kết hợp cả hai loại khoai lang trong bữa ăn hằng ngày giúp thực đơn thêm đa dạng về màu sắc và dưỡng chất. Đây là cách đơn giản để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng từ các loại thực phẩm tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

