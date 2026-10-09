Chỉ 20 phút đi bộ, đường ruột thay đổi thế nào?

Đường ruột phản ứng ra sao sau 20 phút đi bộ?

Vận động thể chất được xem là một trong những cách hỗ trợ cải thiện táo bón. Người thường xuyên vận động có xu hướng duy trì chức năng đường ruột tốt hơn, trong khi lối sống ít vận động có thể khiến nhu động ruột chậm lại. Vậy đi bộ trong thời gian ngắn có đủ để kích thích đường ruột?

Để tìm câu trả lời, các nhà khoa học tại Đại học Y tế Fujita (Nhật Bản) nghiên cứu 21 người trưởng thành trẻ tuổi, khỏe mạnh. Kết quả được công bố trên Scientific Reports và được ScienceDaily giới thiệu.

Trước nghiên cứu, người tham gia nằm nghỉ để các nhà khoa học ghi nhận âm thanh đường ruột bằng ống nghe điện tử và phần mềm phân tích tín hiệu. Sau đó, họ đi bộ trên máy chạy trong 20 phút với tốc độ thoải mái. Khi kết thúc, âm thanh đường ruột tiếp tục được ghi nhận trong 15 phút.

Kết quả cho thấy chỉ 1 - 2 phút sau khi kết thúc đi bộ, 3 chỉ số đánh giá hoạt động âm thanh đường ruột đều tăng đáng kể so với thời điểm nghỉ ngơi.

Đi bộ còn có thể kích thích hoạt động của đường ruột chỉ sau thời gian ngắn ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Vì sao đi bộ có thể giúp giảm táo bón?

Theo các nhà nghiên cứu, âm thanh đường ruột xuất hiện khi khí và chất lỏng di chuyển trong lòng ruột, liên quan đến các cơn co bóp giúp đẩy thức ăn và chất thải qua đường tiêu hóa. Vì vậy, âm thanh đường ruột tăng sau khi đi bộ có thể phản ánh sự gia tăng hoạt động của ruột.

Giáo sư Yohei Otaka, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết đi bộ có thể kích thích chức năng đường ruột gần như ngay lập tức. Một số cơ chế được đưa ra, trong đó có sự thay đổi hoạt động của hệ thần kinh tự chủ và các phản xạ được kích hoạt bởi chuyển động nhịp nhàng khi bước đi.

Hệ thần kinh tự chủ tham gia điều khiển nhiều chức năng không chủ ý, bao gồm tiêu hóa. Trong khi đó, chuyển động cơ thể khi đi bộ cũng có thể tạo ra các kích thích cơ học, góp phần thúc đẩy hoạt động của đường ruột.

Nghiên cứu cũng cho thấy việc ghi nhận âm thanh đường ruột có thể trở thành một phương pháp không xâm lấn để theo dõi những thay đổi ngắn hạn của hệ tiêu hóa.

Nhìn chung, kết quả cung cấp thêm bằng chứng cho thấy đường ruột có thể đáp ứng khá nhanh với hoạt động thể chất. Đây cũng là một trong những lý do đi bộ và vận động nhẹ thường được khuyến khích như biện pháp hỗ trợ cải thiện táo bón. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên 21 người trẻ khỏe mạnh, vì vậy cần thêm nghiên cứu để xác định mức độ lợi ích đối với người bị táo bón.