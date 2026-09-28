5 trào lưu ‘chữa lành đường ruột’ bác sĩ cảnh báo

Sức khỏe đường ruột ngày càng được quan tâm khi hệ vi sinh vật đường ruột có liên quan đến nhiều khía cạnh sức khỏe. Tuy nhiên, sự quan tâm này cũng kéo theo hàng loạt trào lưu lan truyền trên mạng xã hội nhưng thiếu bằng chứng hoặc bị hiểu sai.

Bác sĩ tiêu hóa Savita Srivastava, chuyên gia về hệ vi sinh vật đường ruột tại Virginia (Mỹ), cho biết nhiều buổi khám hiện nay phải dành thời gian giải thích lại những thói quen mà người bệnh học từ mạng xã hội. Dưới đây là 6 xu hướng được các chuyên gia lưu ý, theo Prevention.

Bác sĩ tiêu hóa Savita Srivastava, chuyên gia về hệ vi sinh đường ruột tại Virginia (Mỹ), cho biết nhiều người đến khám bệnh cho biết họ làm theo những thông tin hướng dẫn từ mạng xã hội. Dưới đây là 6 xu hướng được chuyên gia cảnh báo, theo Prevention.

Thụt rửa đại tràng để đào thải độc tố

Phương pháp này đưa một ống qua trực tràng, sau đó dùng một lượng lớn nước để rửa đại tràng. Cảm giác “làm sạch” đường ruột có thể khiến phương pháp này hấp dẫn với những người thường xuyên đầy hơi hoặc táo bón.

Việc thụt rửa đại tràng cũng có thể cuốn đi vi khuẩn có lợi, làm xáo trộn hệ vi sinh vật đường ruột ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI





Tuy nhiên, thụt rửa đại tràng không giải quyết được nguyên nhân lâu dài và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương, thậm chí thủng ruột trong một số trường hợp. Phương pháp này cũng có thể làm mất một phần vi khuẩn có lợi, từ đó ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Uống trà thải độc để làm sạch ruột

Các loại trà “thải độc” thường được quảng cáo cho người đầy hơi hoặc táo bón. Nhưng cơ thể vốn có hệ thống đào thải riêng và không cần trà để “làm sạch”.

Một số sản phẩm chứa chất nhuận tràng kích thích như senna hoặc cascara, làm ruột co bóp mạnh và tăng đại tiện. Sử dụng thường xuyên có thể gây mất nước, rối loạn điện giải và ảnh hưởng hoạt động bình thường của ruột. Cách đơn giản hơn là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước và duy trì đại tiện đều đặn.

Sử dụng thường xuyên các loại "trà thải độc" có thể gây mất nước, rối loạn điện giải ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Uống probiotic sau khi dùng kháng sinh

Quan niệm phổ biến cho rằng sau một đợt kháng sinh, cần uống probiotic để bổ sung lại vi khuẩn có lợi.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2018 được các chuyên gia dẫn lại cho thấy sử dụng probiotic sau kháng sinh có thể làm chậm quá trình phục hồi hệ vi sinh vật đường ruột tự nhiên ở một số người. Thay vì mặc định bổ sung probiotic, chuyên gia khuyến nghị chú trọng chế độ ăn giàu chất xơ và thực phẩm lên men để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung prebiotic

Prebiotic là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật có lợi. Tuy nhiên, chỉ sử dụng một loại bột chất xơ như inulin, psyllium hay tinh bột kháng không thể thay thế sự đa dạng của chế độ ăn.

Các loại chất xơ khác nhau hỗ trợ những nhóm vi sinh vật khác nhau. Vì vậy, thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung, chuyên gia khuyến nghị đa dạng nguồn thực vật, gồm rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, thảo mộc và gia vị.

Uống giấm táo để chữa trào ngược

Một quan niệm khác cho rằng uống giấm táo có thể tăng lượng axit dạ dày, cải thiện tiêu hóa và chữa trào ngược. Theo bác sĩ Srivastava, giấm táo thực tế ít axit hơn dịch vị tự nhiên nên không thể “tăng axit dạ dày” theo cách nhiều người hình dung. Ngược lại, uống trực tiếp có thể kích ứng niêm mạc thực quản và theo thời gian còn ảnh hưởng men răng.

Với người bị trào ngược, hướng xử trí phù hợp hơn là nhận diện thực phẩm gây triệu chứng, tránh ăn sát giờ ngủ và điều chỉnh một số thói quen sinh hoạt. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc thường xuyên tái phát, người bệnh cần được thăm khám thay vì phụ thuộc vào các mẹo lan truyền trên mạng.