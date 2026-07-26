Kiwi hay chuối: Loại nào tốt hơn cho đường ruột?

Tùy theo nhu cầu sức khỏe mà nên ưu tiên lựa chọn kiwi hay chuối.

Kiwi giúp giảm táo bón tốt hơn

Nếu mục tiêu là cải thiện tình trạng táo bón, kiwi có ưu thế hơn chuối. Loại trái này chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đồng thời có hàm lượng nước cao. Sự kết hợp này giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột, nhờ đó đi tiêu dễ dàng hơn, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Tùy theo tình trạng và nhu cầu mà mỗi người nên ưu tiên chuối hay kiwi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngoài chất xơ, kiwi còn chứa một enzyme tự nhiên gọi là actinidin. Enzyme này có khả năng hỗ trợ phân giải protein trong thức ăn, giúp giảm cảm giác đầy bụng.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology cho thấy ăn kiwi giúp tăng số lần đi tiêu tự nhiên mỗi tuần, cải thiện độ mềm của phân và giảm tình trạng phải rặn khi đi vệ sinh ở người bị táo bón.

Chuối giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột

Chuối cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa nhưng theo một cơ chế khác. Thay vì chủ yếu giúp tăng nhu động ruột như kiwi, chuối lại có lợi thế là tăng cường lợi khuẩn trong ruột.

Chuối chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp hấp thu nước và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Đặc biệt, chuối còn xanh chứa nhiều tinh bột kháng. Loại tinh bột này không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống đại tràng và trở thành nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn.

Khi lên men tinh bột kháng, các lợi khuẩn sẽ tạo ra a xít béo chuỗi ngắn như butyrate. Chất này là nguồn năng lượng quan trọng cho các tế bào niêm mạc đại tràng và giúp duy trì hàng rào bảo vệ ruột.

Người mắc hội chứng ruột kích thích nên chọn loại nào?

Không có loại trái cây nào phù hợp với tất cả người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Việc lựa chọn còn phụ thuộc vào triệu chứng của từng người.

Đối với người mắc hội chứng ruột kích thích thể táo bón, kiwi có thể mang lại lợi ích nhờ giúp tăng số lần đi tiêu và giảm cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa. Trong khi đó, chuối chín thường được xem là thực phẩm dễ dung nạp đối với nhiều người mắc IBS.

Tuy nhiên, phản ứng của mỗi người là khác nhau. Nếu sau khi ăn 1 trong 2 loại trái cây này mà bị đầy bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy nhiều hơn, người bệnh nên giảm lượng ăn và trao đổi với bác sĩ để được có chế độ ăn phù hợp, trang Eating Well.