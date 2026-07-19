Đại tiện mỗi ngày mới khỏe? Chuyên gia tiêu hóa bác bỏ hiểu lầm phổ biến

Tiến sĩ - bác sĩ Trisha Pasricha, Giám đốc Viện Nghiên cứu Não - Ruột tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (Mỹ) đã chia sẻ những hiểu lầm phổ biến dưới đây về sức khỏe đường ruột mà ngày nay nhiều người vẫn mắc phải.

Mỗi ngày phải đi đại tiện 1 lần mới là bình thường?

Nhiều người tin rằng đại tiện 1 lần mỗi ngày là tiêu chuẩn của một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Pasricha, điều này không hoàn toàn đúng. Thay vì quan tâm đến số lần đi đại tiện, bác sĩ chú ý nhiều hơn đến 2 yếu tố:

Việc đại tiện phải diễn ra tự nhiên, không cần rặn nhiều hay khiến người bệnh mệt mỏi sau đó.

Thói quen đại tiện không làm ảnh hưởng đến công việc, đi lại hay các hoạt động xã hội.

Theo bác sĩ Pasricha, tần suất đại tiện bình thường rất khác nhau giữa mỗi người. Có người đi 2 - 3 lần mỗi ngày vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, trong khi người khác nếu đi nhiều như vậy lại có thể xem là tiêu chảy hoặc gây bất tiện. Điều quan trọng là thói quen đó có phù hợp với cơ thể của chính người đó hay không.

Nhiều người có thói quen cố nhịn đại tiện, nhưng điều này có thể làm tăng nguy cơ táo bón ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Nhịn đi ngoài không gây hại?

Một trong những chức năng quan trọng nhất của đại tràng là hấp thu nước, và quá trình này diễn ra liên tục suốt ngày đêm. Điều đó có nghĩa là khi nhịn đại tiện, khối phân sẽ trở nên khô và cứng hơn, khiến việc đi ngoài khó khăn.

Không chỉ vậy, người bệnh còn bỏ lỡ thời điểm đại tràng hoạt động mạnh nhất theo nhịp sinh học. Theo bác sĩ, đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người bị táo bón kéo dài.

Vì vậy, bà Pasricha khuyến khích mọi người nên chủ động dành thời gian đi vệ sinh ở nơi mình cảm thấy thoải mái và riêng tư nhất, thường là nhà vệ sinh tại nhà, theo Medscape Medical News (Mỹ).

Cải thiện sức khỏe đường ruột chỉ với một “bí quyết”?

Bác sĩ Pasricha cho biết, nhiều người thường xuyên đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa dù kết quả nội soi và xét nghiệm vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng đường ruột không thể cải thiện chỉ nhờ sử dụng 1 sản phẩm được quảng cáo hay áp dụng mẹo được truyền miệng.

Từ đó, bác sĩ giới thiệu 5 thay đổi lối sống được nhiều nghiên cứu ủng hộ, thường được khuyến nghị cho nhóm người trên:

Giảm uống rượu bia, vì rượu bia có thể gây viêm vi thể ở đường ruột.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến do chúng có liên quan đến rối loạn hệ vi sinh và các triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS).

Tăng lượng chất xơ để giúp củng cố hàng rào bảo vệ ruột.

Hạn chế dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) khi không thật sự cần thiết.

Kiểm soát căng thẳng, vì căng thẳng có thể làm tăng tính thấm của ruột.

Thông thường, bác sĩ khuyên bệnh nhân thử thực hiện đồng thời cả 5 thay đổi trong khoảng 1 tháng để họ cảm nhận xem cơ thể thay đổi ra sao. Một số người cho biết các triệu chứng cải thiện khoảng 40 - 50% mà chưa cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Sau đó, bác sĩ và người bệnh sẽ cùng trao đổi cách duy trì những thay đổi phù hợp về lâu dài.