Bắp cải tím hay bắp cải trắng tốt hơn cho đường ruột?

Tuy nhiên, bắp cải tím được đánh giá cao hơn nhờ kết hợp giữa chất xơ và các chất chống oxy hóa có lợi cho đường ruột, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bắp cải tím giàu chất chống oxy hóa

Trong khoảng 90 gram bắp cải tím có gần 1,9 gram chất xơ, trong khi cùng lượng bắp cải trắng cung cấp khoảng 2,3 gram. Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì nhu động ruột ổn định.

Cả bắp cải tím và trắng đều chứa chất xơ, giúp đường ruột hoạt động hiệu quả Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Điểm khác biệt của bắp cải tím nằm ở hàm lượng anthocyanin, chất chống oxy hóa tạo nên màu tím đặc trưng. Hợp chất này cũng có trong các loại quả mọng, cà tím, lựu.

Nghiên cứu trên tạp chí Current Research in Food Science vào năm 2025 cho thấy anthocyanin giúp tăng sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột. Hợp chất này còn thúc đẩy sự phát triển của nhóm vi khuẩn tạo ra butyrate. Đây là axit béo chuỗi ngắn cung cấp năng lượng cho các tế bào lót đại tràng, giúp giảm viêm, củng cố hàng rào bảo vệ đường ruột và giảm nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa.

Ngoài ra, bắp cải tím chứa nhiều vitamin C hơn bắp cải trắng. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa và giúp duy trì sự khỏe mạnh của lớp niêm mạc đường ruột. Lớp niêm mạc này đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Bắp cải trắng vẫn có lợi cho đường ruột

Bắp cải trắng chứa ít chất chống oxy hóa hơn nhưng vẫn là thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột. Loại rau này thường được dùng để chế biến các món lên men. Quá trình lên men giúp tạo ra lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, đồng thời giúp bảo quản thực phẩm và tạo hương vị.

Các hợp chất hình thành trong quá trình lên men của bắp cải trắng cũng cho thấy khả năng bảo vệ đường ruột rất tốt.

Cách bổ sung bắp cải vào bữa ăn

Bắp cải có thể dùng ở dạng sống hoặc nấu chín.

Khi ăn sống, có thể thái sợi hoặc cắt mỏng để trộn salad hoặc ăn cùng các món ngũ cốc.

Bắp cải trắng lên men như dưa cải chua hoặc kim chi thích hợp ăn kèm bánh mì sandwich, hamburger, các món ngũ cốc hoặc dùng như món ăn kèm trong bữa cơm.

Khi chế biến bắp cải tím, nên hấp thay vì luộc hoặc xào để giữ được nhiều chất chống oxy hóa hơn. Ngoài ra, bạn có thể thêm một ít giấm hoặc nước cốt chanh trong lúc nấu để giữ màu tím tự nhiên.