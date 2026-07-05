Những món ăn sáng tốt cho sức khỏe đường ruột

Một bữa ăn kết hợp hợp lý giữa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có thể tạo điều kiện cho lợi khuẩn đường ruột phát triển, đồng thời giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Quả bơ

Quả bơ chứa nhiều chất xơ, chất béo tốt và chất chống oxy hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, loại quả này còn cung cấp vitamin nhóm B, vitamin C, E, K, folate, kali và magie.

Chất xơ trong bơ đóng vai trò như prebiotic, giúp nuôi lợi khuẩn và tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột,góp phần hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch.

Hàm lượng chất béo tốt và chất xơ cao cũng giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế ăn quá nhiều.

Một bữa ăn kết hợp hợp lý giữa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có thể tạo điều kiện cho lợi khuẩn đường ruột phát triển Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Hạt chia

Hạt chia rất giàu chất xơ, protein, omega 3, chất chống oxy hóa cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho và kẽm.

Hạt chia có khả năng hút lượng nước gấp khoảng 10 lần trọng lượng của chúng, giúp tăng cảm giác no và làm chậm quá trình tiêu hóa, theo Harvard Health.

Hạt chia còn góp phần cải thiện huyết áp, cholesterol, tình trạng viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trứng

Trứng là thực phẩm dễ tiêu hóa và phù hợp với bữa sáng. Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng choline, vitamin A, biotin và các chất chống oxy hóa.

Yến mạch

Yến mạch là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Thực phẩm này còn cung cấp phốt pho, vitamin B1, magie và kẽm.

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients vào năm 2023 cho thấy yến mạch chứa beta glucan, một loại chất xơ giúp giảm cholesterol và tăng lợi khuẩn trong đường ruột.

Thực phẩm này cũng hỗ trợ cải thiện táo bón, tiêu chảy và giảm triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn protein chất lượng cao và rất giàu omega 3. Thực phẩm này còn cung cấp vitamin D, vitamin B12, kali, selen và choline.

Omega 3 giúp giảm tình trạng viêm trong đường ruột, đồng thời tạo điều kiện cho lợi khuẩn phát triển và hạn chế vi khuẩn có hại.

Việc chuẩn bị sẵn những thực phẩm lành mạnh trong nhà sẽ giúp việc ăn sáng trở nên dễ dàng hơn. Thói quen này cũng giúp hạn chế lựa chọn các món chế biến sẵn nhiều đường và chất béo, từ đó góp phần duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.