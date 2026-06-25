Ăn sáng: 3 sai lầm khiến người sau 50 tuổi mau đói, dễ mất sức

Dưới đây là những sai lầm trong bữa sáng khiến người sau tuổi 50 nhanh đói trở lại, dễ mệt mỏi vào giữa buổi sáng:

Bữa sáng quá ít protein

Một sai lầm phổ biến là bữa sáng chỉ gồm bánh mì, cháo, cơm hoặc trái cây nhưng thiếu các món giàu protein. Protein giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và giúp duy trì lượng đường huyết ổn định hơn sau ăn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn sáng với nhiều đường và tinh bột trắng có thể khiến người sau tuổi 50 mau đói và cảm thấy mệt mỏi vào giữa buổi sáng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Điều này đặc biệt quan trọng đối với người sau 50 tuổi. Theo thời gian, cơ thể họ sẽ mất dần khối cơ nếu không nạp đủ protein và vận động phù hợp. Khi bữa sáng quá ít protein, cảm giác đói có thể xuất hiện sớm hơn, đồng thời cũng dễ cảm thấy mệt mỏi vào cuối buổi sáng. Những thực phẩm giàu protein phù hợp cho bữa sáng gồm trứng, thịt nạc, sữa chua, sữa tươi, đậu nành, đậu phụ hoặc các loại hạt.

Ăn quá nhiều món đường bột

Bánh ngọt, bánh quy, bánh mì hay các loại đồ uống ngọt như cà phê sữa thường là những lựa chọn tiện lợi vào buổi sáng. Tuy nhiên, các món này chứa nhiều tinh bột trắng, được tiêu hóa và hấp thu rất nhanh.

Khi ăn nhiều thực phẩm giàu đường hoặc tinh bột trắng, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh rồi giảm xuống trong thời gian ngắn. Sự thay đổi này dễ khiến cơ thể nhanh đói trở lại, đồng thời xuất hiện cảm giác uể oải hoặc thiếu năng lượng chỉ vài giờ sau bữa sáng.

Thay vì chọn các thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường, người trên 50 tuổi nên ưu tiên những nguồn tinh bột phức tạp như yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang, gạo lứt hay các loại đậu. Những thực phẩm này được tiêu hóa chậm hơn, giúp duy trì mức năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác đói giữa buổi.

Thiếu chất xơ và chất béo lành mạnh

Ngay cả khi bữa sáng có đủ protein, cảm giác đói vẫn có thể xuất hiện sớm nếu khẩu phần ăn thiếu chất xơ và chất béo lành mạnh. Đây là hai thành phần quan trọng giúp kéo dài cảm giác no sau bữa ăn.

Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng thời góp phần kiểm soát đường huyết. Trong khi đó, chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thu một số vitamin và góp phần duy trì nguồn năng lượng ổn định hơn.

Do đó, người trên 50 tuổi có thể ăn thêm rau xanh, trái cây, yến mạch hoặc các loại đậu để tăng lượng chất xơ. Nguồn chất béo lành mạnh có thể lựa chọn là trái bơ, hạt chia, hạt lanh, các loại quả hạch hoặc dầu ô liu, theo Healthline.