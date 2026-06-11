Ăn sáng với món nước hay món khô sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Các món như cháo, súp, phở hay bún chứa nhiều nước nên thức ăn mềm hơn ngay từ khi vào dạ dày. Nhờ vậy, hệ tiêu hóa không phải mất quá nhiều công sức để nghiền và xử lý thức ăn. Đây là lý do nhiều người cảm thấy nhẹ bụng hơn khi ăn các món nước, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Những người vừa khỏi bệnh được khuyến nghị nên ưu tiên ăn sáng với món nước hơn là món khô ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Người thường đầy bụng vào buổi sáng nên chọn các món nước

Ngoài ra, nước còn rất quan trọng với quá trình tiêu hóa. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết nạp đủ nước giúp thức ăn và chất thải di chuyển trong đường ruột dễ dàng hơn, từ đó giúp ngăn ngừa táo bón. Với người lớn tuổi, người mới khỏi bệnh hoặc người thường cảm thấy đầy bụng vào buổi sáng, các món nước thường dễ tiêu hóa hơn so với những món ăn đặc và khô.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là dạ dày không xử lý tất cả các loại thực phẩm theo cùng một cách. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san European Journal of Clinical Nutrition đã so sánh bữa ăn lỏng và bữa ăn đặc có giá trị dinh dưỡng tương đương. Kết quả cho thấy thức ăn lỏng được tiêu hóa nhanh hơn.

Điều này giải thích vì sao sau khi ăn cháo hoặc súp, nhiều người cảm thấy nhẹ bụng và dễ chịu hơn. Ngược lại, những món ăn đặc thường lưu lại trong dạ dày lâu hơn nên tạo cảm giác no kéo dài.

Món khô giúp no lâu hơn

Tuy nhiên, thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn không đồng nghĩa là luôn tốt hơn. Tốc độ tiêu hóa còn phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng, mức độ hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe của từng người.

Món khô cũng có những thế mạnh riêng, đặc biệt là giúp no lâu hơn. Một ưu điểm của các món khô là thường có mật độ calo cao hơn do chứa ít nước. Các thực phẩm như bánh mì, yến mạch, khoai lang hay ngũ cốc nguyên hạt thường giàu chất xơ và tinh bột phức tạp, giúp cơ thể hấp thu năng lượng chậm hơn.

Chất xơ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và giảm nguy cơ táo bón. Vì vậy, một bữa sáng khô được xây dựng hợp lý với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và nguồn protein chất lượng có thể vừa hỗ trợ tiêu hóa vừa giúp no lâu hơn.

Những người phù hợp hơn với bữa sáng dạng nước

Đối với một số nhóm người, món nước là lựa chọn phù hợp hơn. Người lớn tuổi thường có chức năng nhai và tiêu hóa suy giảm nên thức ăn mềm, nhiều nước sẽ dễ ăn hơn. Người mới hồi phục sau bệnh hoặc những người thường xuyên cảm thấy đầy bụng vào buổi sáng cũng có thể dung nạp các món nước tốt hơn.

Ngoài ra, người gặp khó khăn trong việc nhai nuốt cũng thường được khuyến khích ăn các món ăn mềm hoặc có nhiều nước để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Với người khỏe mạnh, họ hoàn toàn có thể lựa chọn món khô hay nước vào bữa sáng. Điều quan trọng là bữa ăn cần có đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ thay vì chỉ đơn thuần là thức ăn lỏng, theo Eating Well.