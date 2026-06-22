Vì sao có người ăn khoai lang giảm cân, người khác lại tăng cân?

Trên thực tế, không phải cứ thay cơm hay tinh bột trắng bằng khoai lang thì chắc chắn sẽ giảm cân. Nguyên tắc cơ bản của giảm cân là cơ thể phải thâm hụt calo. Điều này có nghĩa là không có loại thực phẩm nào tự động khiến cân nặng giảm xuống nếu tổng lượng calo nạp vào trong ngày vẫn nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Dù khoai lang là món ăn lành mạnh nhưng ăn quá nhiều vẫn có thể gây thặng dư calo và tăng cân ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Tổng lượng calo trong ngày

Trong 100 gram khoai lang luộc chứa khoảng 80 - 90 calo. Trong khi đó, 100 gram cơm trắng sẽ chứa khoảng 130 - 150 calo. Do đó, khi thay một phần cơm bằng khoai lang, lượng calo nạp vào có thể giảm xuống. Tuy nhiên, nếu sau đó tiếp tục ăn thêm các món ăn vặt, bánh ngọt hoặc đồ uống nhiều đường, tổng lượng calo trong ngày vẫn có thể vượt nhu cầu.

Đây là lý do có thể 2 người cùng ăn khoai lang nhưng kết quả lại khác nhau. Người duy trì được mức calo hợp lý sẽ giảm cân, trong khi người ăn quá nhiều vẫn sẽ bị tăng cân.

Cách chế biến khoai lang

Ngoài ra, cách chế biến khoai lang cũng rất quan trọng. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Nutrition and Metabolism cho thấy chỉ số đường huyết của khoai lang có thể thay đổi đáng kể tùy vào phương pháp chế biến. Khoai lang luộc thường có chỉ số đường huyết thấp hơn so với khoai nướng.

Các món khoai lang chiên, tẩm đường, phủ bơ hoặc kết hợp với sữa đặc có thể chứa lượng calo cao hơn rất nhiều so với khoai luộc hoặc hấp.

Một số lý do khác có thể khiến dù ăn khoai lang nhưng vẫn tăng cân

Một trong những nguyên nhân thường gặp là ăn quá nhiều. Dù là món ăn lành mạnh nhưng khoai lang vẫn cung cấp năng lượng. Nếu ăn với số lượng lớn mỗi ngày, lượng calo tích lũy có thể vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Ít vận động cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu mức độ hoạt động thể chất giảm xuống trong khi lượng thức ăn vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên, cân nặng vẫn có thể tăng dù chế độ ăn là lành mạnh.

Bên cạnh đó, tuổi tác, giới tính, khối lượng cơ bắp, giấc ngủ và các yếu tố nội tiết cũng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cân nặng. Vì vậy, cùng một loại thực phẩm nhưng mỗi người có thể có phản ứng khác nhau, theo Healthline.