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Sức khỏe

Vì sao nhiều người ăn sáng ít vẫn tăng cân?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/06/2026 20:14 GMT+7

Ăn rất ít vào bữa sáng không đồng nghĩa với cơ thể sẽ giảm cân. Trong nhiều trường hợp, thói quen này còn khiến khó kiểm soát cân nặng hơn.

Ăn sáng quá ít dễ khiến ăn nhiều hơn vào các bữa sau

Sau một đêm ngủ dài không ăn uống, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để duy trì các hoạt động sinh học. Khi ăn sáng quá ít hoặc bỏ ăn sáng, cảm giác đói thường tăng dần trong suốt buổi sáng. Đến bữa trưa hoặc chiều, chúng ta dễ ăn nhanh hơn và nhiều hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì sao nhiều người vẫn tăng cân dù ăn sáng rất ít? - Ảnh 1.

Bỏ bữa sáng nhưng ăn uống vặt vẫn có thể khiến tăng cân

ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Khi cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài, não bộ cũng có xu hướng thúc đẩy tìm kiếm các món giàu calo như đồ ngọt, thức ăn béo hoặc các món chế biến sẵn. Hệ quả là lượng calo nạp vào ở những bữa sau có thể vượt xa số calo đã giảm được từ bữa sáng.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn sáng giàu protein giúp tăng cảm giác no và làm giảm cảm giác thèm ăn trong nhiều giờ sau đó. Kết luận này cho thấy chất lượng bữa sáng quan trọng hơn việc ăn nhiều hay ít.

Ăn vặt và đồ uống ngọt có thể là “thủ phạm” giấu mặt

Một yếu tố khác khiến ăn sáng dù ít nhưng vẫn tăng cân là do các bữa phụ và ăn vặt trong ngày. Nhiều người nhớ rất rõ rằng họ chỉ ăn một trái chuối hoặc một hũ sữa chua vào buổi sáng. Thế nhưng, họ lại không để ý đến những ly trà sữa, cà phê nhiều đường, bánh ngọt hoặc các món ăn vặt xuất hiện giữa các bữa.

Mỗi lần ăn thêm có thể chỉ cung cấp một lượng calo nhỏ. Nhưng khi cộng dồn lại trong cả ngày, tổng lượng calo nạp vào vẫn vượt quá nhu cầu của cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, cân nặng sẽ tăng lên dù bữa sáng ăn rất ít.

Do đó, khi đánh giá nguyên nhân tăng cân, cần nhìn vào toàn bộ chế độ ăn trong ngày thay vì chỉ tập trung vào một bữa ăn riêng lẻ.

Thiếu ngủ và căng thẳng cũng có thể khiến cân nặng tăng

Khi muốn giảm cân, không chỉ nên tập trung vào chuyện ăn uống mà cần cả vào giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Khi ngủ không đủ giấc, các hoóc môn điều hòa cảm giác đói và no trong cơ thể sẽ thay đổi. Hệ quả dễ gây cảm thấy đói và tìm ăn các món kém lành mạnh.

Tương tự, căng thẳng kéo dài còn làm tăng hoóc môn cortisol. Nồng độ cortisol cao thường dẫn đến ăn uống theo cảm xúc, ăn quá mức và tích lũy mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Do đó, dù bữa sáng ăn rất ít nhưng nếu thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ hoặc stress kéo dài thì tăng cân vẫn có thể xảy ra, theo Healthline.

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