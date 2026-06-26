Đây là thời điểm ăn cá giúp cơ thể tận dụng omega-3 hiệu quả hơn

Cá là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, đặc biệt là hai axit béo EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ hoạt động của não bộ và duy trì sức khỏe lâu dài.

Dù không có một thời điểm cố định bắt buộc phải ăn cá, cách sắp xếp bữa ăn hợp lý vẫn giúp cơ thể tận dụng omega-3 hiệu quả hơn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Việc kết hợp cá với thực phẩm giàu vitamin D, chất chống oxy hóa và chất xơ cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Thời điểm ăn cá trong ngày

Ăn cá vào buổi sáng hoặc bữa trưa giúp cơ thể nhận được nguồn protein chất lượng cao và năng lượng ổn định. Khi kết hợp cùng ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh, bữa ăn còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì sự tập trung trong ngày.

Trong khi đó, ăn cá vào bữa tối mang lại lợi ích cho quá trình phục hồi của não bộ. DHA có vai trò hỗ trợ điều hòa melatonin, loại hormone tham gia kiểm soát giấc ngủ. Cá cũng là nguồn đạm dễ tiêu hóa hơn so với thịt đỏ nên phù hợp cho bữa tối.

Ăn cá béo đều đặn tốt nhất cho sức khỏe tim mạch

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đối với tim mạch, tần suất ăn cá quan trọng hơn thời điểm ăn. Việc duy trì ăn cá béo đều đặn mỗi tuần có thể giúp giảm triglyceride và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi và cá hồi vân cung cấp lượng EPA và DHA cao. Khi kết hợp với rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu hoặc ngũ cốc giàu chất xơ, lợi ích bảo vệ tim mạch càng được tăng cường.

Ngược lại, chế biến bằng cách chiên ngập dầu có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Cách bổ sung omega-3 hiệu quả

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn cá béo ít nhất 2 lần mỗi tuần. Một khẩu phần cá gần bằng kích thước lòng bàn tay người trưởng thành.

Những cách chế biến như hấp, nướng hoặc áp chảo giúp giữ lại nhiều dưỡng chất hơn. Bên cạnh đó, việc kết hợp với thực phẩm giàu vitamin D, chất chống oxy hóa và chất xơ cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Uống dầu cá cùng bữa ăn

Dầu cá hoặc dầu tảo có thể hỗ trợ bổ sung omega-3 khi chế độ ăn thiếu cá.

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrition vào năm 2021 cho thấy dùng dầu cá vào buổi sáng có thể mang lại thêm lợi ích về chuyển hóa.

Điều quan trọng là nên uống dầu cá cùng bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh. Cách này giúp cơ thể hấp thu EPA và DHA tốt hơn, từ đó tối ưu lợi ích đối với tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, trước khi dùng dầu cá thường xuyên, nên tham khảo ý kiến chuyên gia.