Thực phẩm nên có trong bếp giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả

Bên cạnh việc dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, chế độ ăn uống hằng ngày cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu hiệu quả hơn, theo tờ Hindustan Times.

Ông Karan Rajan, bác sĩ tại Anh, cho biết một số thực phẩm quen thuộc trong căn bếp có thể giúp cơ thể giảm cholesterol tự nhiên nếu sử dụng đều đặn.

Các loại quả mọng

Theo ông Rajan, các loại quả mọng chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là anthocyanin. Đây là hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ lớp lót bên trong mạch máu và hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol LDL.

Các loại quả mọng còn thúc đẩy cơ thể tạo ra nhiều axit mật hơn. Quá trình này giúp cơ thể đào thải cholesterol ra ngoài hiệu quả hơn.

Những loại quả như dâu tây, việt quất hay mâm xôi đều phù hợp để bổ sung vào bữa ăn hằng ngày. Người dùng có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua và yến mạch.

Các loại hạt

Ông Rajan cho biết các loại hạt chứa nhiều chất béo tốt. Những chất béo này giúp giảm lượng cholesterol hấp thụ ở ruột, đồng thời hạn chế quá trình tổng hợp chất béo tại gan.

Hạt chia, hạt lanh hay các loại hạt thông dụng khác đều có thể trở thành lựa chọn phù hợp trong thực đơn hằng ngày. Việc bổ sung lượng vừa phải giúp cơ thể nhận thêm chất béo có lợi cho tim mạch.

Đậu và đậu lăng

Đậu và đậu lăng chứa chất xơ có khả năng lên men trong ruột. Quá trình này tạo ra axit béo chuỗi ngắn, từ đó giúp giảm việc sản xuất cholesterol ở gan.

Ngoài lượng chất xơ dồi dào, nhóm thực phẩm này còn giàu protein thực vật. Theo ông Rajan, protein thực vật giúp tăng hoạt động của thụ thể LDL. Cơ thể nhờ đó loại bỏ cholesterol xấu khỏi máu tốt hơn.

Đậu và đậu lăng cũng dễ chế biến trong bữa cơm hằng ngày. Người dùng có thể nấu canh, làm salad hoặc kết hợp với các món hầm.

Yến mạch

Ông Rajan đánh giá cao yến mạch nhờ chúng chứa beta glucan, một loại chất xơ hòa tan có lợi cho đường ruột và tim mạch.

Loại chất xơ này tạo thành lớp gel trong ruột, sau đó liên kết với axit mật và đưa chúng ra khỏi cơ thể. Khi lượng axit mật giảm, cơ thể phải sử dụng thêm cholesterol trong máu để tạo axit mật mới. Quá trình này giúp giảm cholesterol LDL lưu thông trong máu.

Beta glucan là một trong những prebiotic được nghiên cứu nhiều nhất về khả năng hỗ trợ giảm cholesterol.

Yến mạch phù hợp cho bữa sáng vì dễ chế biến và tạo cảm giác no lâu. Người dùng có thể ăn cùng trái cây hoặc các loại hạt để tăng giá trị dinh dưỡng.