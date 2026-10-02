Kháng sinh có thể gây tổn hại lợi khuẩn đường ruột

Nhưng ở đường ruột, chúng không đủ thông minh để nhận ra vi khuẩn có lợi cho cơ thể, khiến các vi khuẩn đường ruột cũng bị tổn hại sau dùng kháng sinh, đặc biệt, với các trẻ phải dùng kháng sinh dài ngày.

Kháng sinh cần được sử dụng, chỉ định chặt chẽ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Do đó, kháng sinh gây ra nhiều tác dụng không mong muốn hơn những điều chúng ta đã từng nghĩ", TS Thúy lưu ý và thông tin thêm: Với hệ tiêu hóa, niêm mạc đường tiêu hóa hình thành bởi các tế bào biểu mô tạo thành các nhung mao giúp hấp thu nước, chất dinh dưỡng vào máu; hàng tỉ vi khuẩn đường ruột tạo nên cân bằng động giữa vật chủ và hệ vi khuẩn đường ruột, tuy nhiên chúng có thể bị tổn thất trước kháng sinh.

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Việt Hà, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi T.Ư, thông tin: Bình thường trong đường ruột luôn tồn tại một quần thể vi khuẩn lành tính với nhiều loài khác nhau. Các vi khuẩn này luôn duy trì ở thế cân bằng, nhằm tăng cường quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng, thải trừ các chất độc hại, kìm hãm và làm mất tác dụng của các vi khuẩn gây bệnh ở đường ruột. Vi khuẩn đường ruột sản xuất các yếu tố kháng khuẩn, hoạt hóa đáp ứng miễn dịch tại chỗ, tăng cường hàng rào bảo vệ ở ruột, phát triển hệ miễn dịch, đảm nhiệm chức năng tiêu hóa và chuyển hóa. Tuy nhiên, với kháng sinh phổ rộng, khi vào đường ruột, không chỉ tác động lên vi khuẩn gây bệnh mà còn có thể làm suy giảm các nhóm lợi khuẩn. Bifidobacterium, một trong những nhóm vi khuẩn có vai trò quan trọng trong hệ vi sinh đường ruột của trẻ nhỏ, được ghi nhận có thể bị ảnh hưởng đáng kể sau khi trẻ sử dụng kháng sinh. Cùng với sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, bổ sung probiotics "bền vững" trước kháng sinh giúp điều hòa miễn dịch và phục hồi hệ vi sinh đường ruột ở trẻ em.