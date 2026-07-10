Quản lý sử dụng kháng sinh hạn chế kháng thuốc

Trong đó, tỷ lệ các đợt kháng sinh kéo dài trên 5 ngày giảm từ 85,4% xuống 73,2% đồng thời đảm bảo an toàn lâm sàng. Việc tối ưu hóa kháng sinh không làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị, tỷ lệ hồi phục của bệnh nhi duy trì ổn định ở mức khoảng 93%.

Sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý theo đơn của bác sĩ để kiểm soát nguy cơ vi khuẩn kháng kháng sinh ẢNH: NGỌC THẮNG

Bệnh viện Nhi T.Ư cũng đã triển khai quản lý kháng sinh kê đơn ngoại trú thông qua hoạt động bình đơn, đánh giá tính hợp lý và an toàn của các đơn thuốc ngoại trú. Hoạt động bình đơn được duy trì hằng tuần. Qua đó, các vấn đề liên quan đến thuốc được xem xét, phản hồi và rút kinh nghiệm, nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc và an toàn khi kê đơn ngoại trú.

Theo Bộ Y tế, chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc tại VN giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa ra mục tiêu làm chậm sự tiến triển kháng thuốc và ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của các vi sinh vật kháng thuốc, bệnh truyền nhiễm. Đến năm 2030, tỷ lệ hiểu biết đúng về phòng chống kháng thuốc ở người trưởng thành đạt 60% và đạt 70% ở nhân viên y tế, nhân viên thú y.