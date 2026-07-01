Mỹ thu hồi lô thực phẩm bổ sung vitamin nghi chứa vi khuẩn salmonella

Kênh Fox8 ngày 30.6 dẫn thông cáo từ FDA cho biết Total Nutrition (Mỹ) đã tự nguyện thu hồi sản phẩm viên nang TNVitamins 100% Organic Moringa 1.200 mg và bột Moringa hữu cơ 100% TNVitamins.

Theo thông cáo được đăng ngày 26.6, FDA cho biết 2 lô hàng sản phẩm trên nghi ngờ nhiễm vi khuẩn salmonella. Đến nay giới chức chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.

Hai sản phẩm bổ sung vitamin của Total Nutrition có lô hàng thuộc diện thu hồi do nghi chứa salmonella ẢNH: FDA

Salmonella là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng. Người khỏe mạnh bị nhiễm salmonella thường bị sốt, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. FDA cho biết trong những trường hợp hiếm gặp, nhiễm khuẩn salmonella có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng động mạch, viêm nội tâm mạc và viêm khớp.

Mặc dù hầu hết mọi người có thể tự hồi phục trong vòng 4 - 7 ngày, thế nhưng nhiễm trùng có thể nghiêm trọng hơn đối với trẻ nhỏ, người già và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Lô sản phẩm thuộc diện thu hồi trước đó đã được phân phối tại các cửa hàng, siêu thị tại Mỹ, cũng như các sàn thương mại trực tuyến. Sản phẩm viên nang 1.200 mg (mã lô 2800, hạn sử dụng tháng 2.2028) và bột hữu cơ 100% (mã lô 2782, hạn sử dụng tháng 5.2028) sẽ bị thu hồi. Những sản phẩm cùng loại nhưng khác lô hàng không bị ảnh hưởng, theo FDA.

Cơ quan Mỹ cũng khuyến cáo những người đã mua sản phẩm trên nhanh chóng vứt bỏ, tuyệt đối không sử dụng, đem bán hoặc phân phối.