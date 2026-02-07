Thu hồi thêm 130 lô sữa công thức Aptamil và Milumil do nhiễm độc tố

Cereulide, chất có thể gây buồn nôn và nôn mửa, đã được phát hiện trong các thành phần do một đơn vị ở Trung Quốc cung cấp cho một số nhà sản xuất sữa công thức dành cho trẻ em, trong đó có Nestle, Danone và Lactalis, dẫn đến việc thu hồi sản phẩm ở hàng chục quốc gia và làm dấy lên lo ngại trong các bậc phụ huynh.

Sản phẩm sữa công thức Aptamil được bày bán tại một hiệu thuốc ở Berlin (Đức) vào ngày 28.3.2013 Ảnh: AFP

Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã đặt ra ngưỡng cho mức độ cereulide vào hôm 2.2, khiến một số nhà sản xuất phải thu hồi thêm sản phẩm.

Tại Pháp, Danone tuyên bố sẽ thu hồi một số lô sản phẩm thuộc nhãn hiệu Gallia và Bledina như một biện pháp phòng ngừa sau khi cơ quan an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu đưa ra các giới hạn nghiêm ngặt hơn về chất cereulide.

Nestle, công ty hoạt động theo giới hạn nội bộ nghiêm ngặt hơn hướng dẫn của EFSA, đã mở rộng đợt thu hồi sản phẩm trong tuần này sau khi Ủy ban châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên phân tích sữa công thức dạng lỏng về hàm lượng cereulide ngoài sữa công thức dạng bột, theo một bức thư Reuters đã xem được.

Sữa Aptamil tại Anh bị thu hồi khẩn do nhiễm độc tố

Khi đợt thu hồi của Nestle được đẩy nhanh vào đầu tháng trước, Bộ Y tế Áo cho hay hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy của Nestle bị ảnh hưởng. Nestle chưa xác nhận những con số này.

Cơ quan Y tế và an toàn thực phẩm Áo hôm 5.2 đã liệt kê hàng chục lô sữa Aptamil và Milumil bị thu hồi, trong khi Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh đã liệt kê 15 sản phẩm Aptamil và Cow & Gate với ngày thu hồi cụ thể.

Giới điều tra Pháp cũng đang xem xét liệu có mối liên hệ nào giữa cái chết của 2 trẻ sơ sinh và sữa công thức dành cho trẻ em bị thu hồi thuộc nhãn hiệu Guigoz của tập đoàn Nestle hay không. Kết quả dự kiến sẽ có trong những ngày tới, theo Reuters.