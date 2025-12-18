Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ cảnh báo thu hồi gấp sữa công thức chứa độc tố botulinum

Thụy Miên
Thụy Miên
18/12/2025 11:17 GMT+7

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) gửi thư cảnh báo các nhà bán lẻ, bao gồm Albertsons, Kroger, Target và Walmart, vì chưa loại bỏ sản phẩm sữa công thức ByHeart có liên quan ít nhất 51 trường hợp trẻ ngộ độc.

FDA cảnh báo giới bán lẻ Mỹ về nguy cơ ngộ độc sữa công thức ByHeart - Ảnh 1.

Một sản phẩm sữa công thức của ByHeart bị thu hồi trong đợt này

ảnh: fda

Đài ABC hôm 17.12 dẫn nội dung FDA yêu cầu các nhà bán lẻ cần phải thi hành chặt chẽ việc thu hồi, đặc biệt đối với thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sau vụ ngộ độc sữa công thức ByHeart.

Toàn bộ sản phẩm sữa công thức "Whole Nutrition Infant Formula" của Hãng ByHeart, bao gồm cả hộp sữa lẫn loại dùng một lần Anywhere Pack, đã được hãng tự nguyện thu hồi trên mạng và tại các cửa hàng từ ngày 11.11.

Đây là những sản phẩm có liên quan đến vụ bùng phát ngộ độc ở trẻ sơ sinh, cụ thể là một dạng bệnh nguy hiểm do độc tố botulinum gây ra, theo FDA và Cơ quản Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 51 trẻ từ 2 tuần tuổi đến 9 tháng tuổi đã nhập viện tại 19 tiểu bang vì đợt bùng phát ngộ độc xuất phát từ độc tố botulinum.

FDA cho biết các nhà điều tra đã kiểm tra hàng loạt cửa hàng trên 4.000 lần ở Mỹ sau thời điểm thu hồi để đảm bảo người tiêu dùng không mua phải những sản phẩm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn phát hiện sữa công thức của ByHeart tại hơn 175 cửa hàng trên khắp 36 tiểu bang.

Trong một trường hợp, FDA ghi nhận sữa công thức cần thu hồi vẫn có mặt trên các cửa hàng "trong suốt hơn 3 tuần".

Các nhà bán lẻ có thời hạn 15 ngày để phản hồi giải trình cho FDA về những hành động đã thực hiện nhằm khắc phục vi phạm tiềm tàng và ngăn chặn nguy cơ vi phạm trong tương lai.

Ngộ độc botulinum là tình trạng hiếm nhưng nguy hiểm. Theo CDC, độc tố botulinum có thể tấn công hệ thần kinh, gây khó thở, yếu cơ và liệt, rối loạn thị giác, khó nuốt, khó nói và đôi khi tử vong ở trẻ.

Tin liên quan

Vai trò kỳ lạ của ngộ độc chì trong sự thắng thế của tổ tiên loài người

Vai trò kỳ lạ của ngộ độc chì trong sự thắng thế của tổ tiên loài người

Việc ngộ độc chì xảy ra cho các loài người cổ đại có thể mang đến cho tổ tiên người hiện đại cơ hội sinh tồn vượt trội so với các loài người khác, cụ thể là năng lực chống chịu tốt hơn trước ô nhiễm chì.

Hàng ngàn người ngộ độc sau các bữa ăn miễn phí, Tổng thống Indonesia nói gì?

Ba người tử vong nghi do ngộ độc khí hydro sunfua tại suối nước nóng Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc sữa công thức ByHeart FDA thu hồi sản phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận