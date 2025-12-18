Mỹ cảnh báo thu hồi gấp sữa công thức chứa độc tố botulinum

Một sản phẩm sữa công thức của ByHeart bị thu hồi trong đợt này ảnh: fda

Đài ABC hôm 17.12 dẫn nội dung FDA yêu cầu các nhà bán lẻ cần phải thi hành chặt chẽ việc thu hồi, đặc biệt đối với thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sau vụ ngộ độc sữa công thức ByHeart.

Toàn bộ sản phẩm sữa công thức "Whole Nutrition Infant Formula" của Hãng ByHeart, bao gồm cả hộp sữa lẫn loại dùng một lần Anywhere Pack, đã được hãng tự nguyện thu hồi trên mạng và tại các cửa hàng từ ngày 11.11.

Đây là những sản phẩm có liên quan đến vụ bùng phát ngộ độc ở trẻ sơ sinh, cụ thể là một dạng bệnh nguy hiểm do độc tố botulinum gây ra, theo FDA và Cơ quản Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 51 trẻ từ 2 tuần tuổi đến 9 tháng tuổi đã nhập viện tại 19 tiểu bang vì đợt bùng phát ngộ độc xuất phát từ độc tố botulinum.

FDA cho biết các nhà điều tra đã kiểm tra hàng loạt cửa hàng trên 4.000 lần ở Mỹ sau thời điểm thu hồi để đảm bảo người tiêu dùng không mua phải những sản phẩm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn phát hiện sữa công thức của ByHeart tại hơn 175 cửa hàng trên khắp 36 tiểu bang.

Trong một trường hợp, FDA ghi nhận sữa công thức cần thu hồi vẫn có mặt trên các cửa hàng "trong suốt hơn 3 tuần".

Các nhà bán lẻ có thời hạn 15 ngày để phản hồi giải trình cho FDA về những hành động đã thực hiện nhằm khắc phục vi phạm tiềm tàng và ngăn chặn nguy cơ vi phạm trong tương lai.

Ngộ độc botulinum là tình trạng hiếm nhưng nguy hiểm. Theo CDC, độc tố botulinum có thể tấn công hệ thần kinh, gây khó thở, yếu cơ và liệt, rối loạn thị giác, khó nuốt, khó nói và đôi khi tử vong ở trẻ.