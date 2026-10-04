Ăn sữa chua lúc nào tốt cho đường ruột?

Hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy một thời điểm cụ thể là “tốt nhất” để ăn sữa chua. Bạn có thể lựa chọn thời điểm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Chưa có “giờ vàng” cho hệ tiêu hóa

Sữa chua được làm từ sữa lên men với các chủng vi khuẩn sống, trong đó có những vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Ăn sữa chua trong khoảng 2 giờ sau khi tập luyện có thể là một cách thuận tiện để bổ sung protein cho quá trình phục hồi cơ bắp Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Một nghiên cứu nhỏ đăng trên World Journal of Gastroenterology năm 2017 cho thấy dùng men vi sinh khoảng 30 phút trước hoặc 30 phút sau bữa sáng có thể giúp tăng số lượng một số vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đồng thời giảm một số vi khuẩn có hại.

Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung vào men vi sinh chứ không phải tất cả loại sữa chua trên thị trường. Vì vậy, chưa thể khẳng định ăn sữa chua vào đúng một khung giờ nhất định sẽ mang lại lợi ích tiêu hóa vượt trội.

Người khỏe mạnh có thể ăn sữa chua cùng bữa ăn, sau bữa ăn hoặc vào bữa phụ trong ngày, tùy sở thích và nhu cầu.

Ăn sau tập luyện để bổ sung protein

Sữa chua cung cấp protein chất lượng cao, gồm whey và casein. Đây là những nguồn đạm giúp cơ thể phục hồi và duy trì khối cơ.

Ăn sữa chua trong khoảng 2 giờ sau khi tập luyện có thể là một cách thuận tiện để bổ sung protein cho quá trình phục hồi cơ bắp. Với người tập luyện thường xuyên, sữa chua cũng có thể được dùng vào buổi tối để cung cấp protein trong thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, hiệu quả xây dựng cơ bắp còn phụ thuộc tổng lượng protein và chế độ ăn trong cả ngày, chứ không chỉ vào thời điểm ăn sữa chua.

Ăn buổi sáng giúp no lâu

Sữa chua cũng có thể trở thành một phần của bữa sáng. Protein trong sữa chua giúp tăng cảm giác no, từ đó có thể hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Sữa chua nguyên chất, không đường cũng phù hợp làm bữa phụ, thay thế một số món ăn vặt hoặc tráng miệng chứa nhiều đường và ít dưỡng chất.

Kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ

Không chỉ thời điểm, những thực phẩm ăn cùng cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

Một nghiên cứu đăng trên Foods năm 2024 cho thấy việc kết hợp men vi sinh với cháo yến mạch và sữa có thể giúp cải thiện khả năng sống sót của vi khuẩn có lợi.

Bạn có thể ăn sữa chua cùng yến mạch, các loại hạt, trái cây hoặc thực phẩm giàu chất xơ. Trong đó, prebiotic là một dạng chất xơ mà cơ thể khó tiêu hóa nhưng có thể trở thành nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Nhìn chung, không cần quá chú trọng vào một khung giờ cố định để ăn sữa chua. Điều quan trọng hơn là lựa chọn sữa chua phù hợp, ưu tiên loại nguyên chất, ít hoặc không thêm đường, đồng thời kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ để tạo thành bữa ăn cân bằng.