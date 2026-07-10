Mỗi ngày 1 - 2 hũ sữa chua: Phát hiện bất ngờ đến ung thư đại tràng

Men vi sinh và sữa chua giảm đến 50% nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nhằm điều tra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm lên men và tỷ lệ mắc ung thư, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Chi Mei, Đài Nam và Bệnh viện Đại học Y Chung Sơn, Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 9.405 người tham gia từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES), ở lứa tuổi từ 50 trở lên, được theo dõi trong 20 năm.

Trong thời gian theo dõi đã có 151 trường hợp ung thư đại trực tràng.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng, kết quả đã phát hiện tiêu thụ men vi sinh và sữa chua giúp giảm đến 50% nguy cơ ung thư đại trực tràng. Đồng thời, tỷ lệ mắc bệnh hô hấp mạn tính và tiểu đường cũng giảm, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu mới phát hiện tiêu thụ men vi sinh và sữa chua giúp giảm đến 50% nguy cơ ung thư đại trực tràng Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Prebiotic và probiotic giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sữa chua chứa các vi khuẩn có lợi như Bifidobacterium và Lactobacillus, có thể giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột. Men vi sinh có thể điều hòa đáp ứng miễn dịch và cải thiện hàng rào bảo vệ đường ruột. Những cơ chế này có thể liên quan đến sức khỏe chuyển hóa toàn thân và điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ sữa chua, prebiotic và probiotic giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Họ cho biết cần có thêm các nghiên cứu để xác nhận những kết quả này và cung cấp thông tin cho các chiến lược giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng thông qua chế độ ăn uống.

Đối với hầu hết mọi người, lý tưởng là 1 - 2 hũ sữa chua không đường, không béo hoặc ít béo mỗi ngày, tối đa 3 hũ - là an toàn và tốt cho sức khỏe. Những người không dung nạp lactose, dị ứng sữa hoặc có vấn đề về thận nên hạn chế hoặc tránh ăn sữa chua, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.