Lớp nước trên sữa chua chứa gì mà chuyên gia khuyên đừng bỏ?

Thực tế, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Việc giữ lại phần nước này giúp bạn nhận đủ các dưỡng chất có trong sữa chua, theo tờ Hindustan Times.

Lớp nước trên sữa chua là gì?

Ông Joseph Salhab, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại bang Florida (Mỹ), cho biết lớp nước tách ra trên bề mặt sữa chua không phải dấu hiệu sữa chua bị hỏng. Đó là whey, hay còn gọi là huyết thanh sữa, được hình thành tự nhiên trong quá trình lên men.

Chỉ cần dùng thìa khuấy đều lớp nước trở lại với phần sữa chua trước khi ăn Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Trong quá trình bảo quản, nhất là khi để trong tủ lạnh, whey có thể tách khỏi phần sữa chua đặc. Đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Ông Salhab cho biết lớp nước này là một phần tự nhiên của quá trình làm sữa chua, vì vậy không cần đổ bỏ khi mở hộp.

Whey chứa nhiều dưỡng chất

Theo ông Salhab, whey là phần giàu dinh dưỡng của sữa chua. Thành phần này chứa protein cùng vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Vì vậy, khi đổ bỏ lớp nước trên bề mặt, người dùng cũng vô tình làm mất đi một phần dưỡng chất vốn có của sữa chua. Điều này khiến giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn giảm đi so với khi sử dụng toàn bộ sản phẩm.

Ông Salhab cho biết whey là một trong những phần bổ dưỡng nhất của sữa chua. Đổ bỏ phần nước này đồng nghĩa với việc bỏ đi lượng protein cùng các vitamin và khoáng chất đi kèm.

Chỉ cần khuấy đều trước khi ăn

Ông Salhab khuyến nghị chỉ cần dùng thìa khuấy đều lớp nước trở lại với phần sữa chua trước khi ăn. Cách làm này giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và tạo kết cấu sánh mịn hơn.

Khuyến nghị này áp dụng với nhiều loại sữa chua, gồm sữa chua Hy Lạp, sữa chua chứa men vi sinh và các loại sữa chua có hương vị.

Ông Salhab nhấn mạnh hiện tượng tách nước xảy ra tự nhiên trong quá trình bảo quản, đặc biệt sau khi để trong tủ lạnh. Vì vậy, khi mở hộp sữa chua và thấy lớp nước trên bề mặt, bạn chỉ cần khuấy đều rồi sử dụng để nhận trọn lượng protein và các dưỡng chất có trong sản phẩm.