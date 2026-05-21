Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn chuối cùng sữa chua?

Chuối là loại trái cây giàu tinh bột, đường nhưng đồng thời cũng chứa lượng chất xơ khá cao. Một quả chuối cỡ trung bình 120 gram có khoảng 3 gram chất xơ, trong đó có pectin và tinh bột kháng, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Chuối và sữa chua giúp no lâu hơn nhờ sự kết hợp giữa chất xơ trong chuối và protein trong sữa chua

Các loại chất xơ trên có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa của dạ dày, giúp thức ăn ở lại trong hệ tiêu hóa lâu hơn. Nhờ đó, cảm giác no có thể kéo dài hơn sau khi ăn.

Đặc biệt, chuối vừa mới chín hoặc chưa chín hoàn toàn thường chứa nhiều tinh bột kháng hơn. Đây là loại tinh bột không được tiêu hóa hết ở ruột non mà đi xuống đại tràng để nuôi lợi khuẩn đường ruột. Quá trình này sẽ kiểm soát cảm giác đói và giúp đường huyết ổn định hơn.

Ngoài ra, pectin trong chuối là chất xơ hòa tan có khả năng hút nước và chuyển thành dạng gel trong ruột. Điều này giúp tốc độ hấp thu đường diễn ra chậm hơn, hạn chế tình trạng nhanh đói sau ăn.

Protein trong sữa chua giúp no lâu hơn

Trong khi đó, sữa chua lại giàu protein, loại dưỡng chất giúp no lâu. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy protein có thể giúp tăng cảm giác no tốt hơn so với tinh bột. Protein còn giúp kích thích các hoóc môn tạo cảm giác no như peptide và GLP-1, đồng thời làm giảm hoóc môn gây đói ghrelin.

Khi ăn chuối cùng sữa chua, protein trong sữa chua sẽ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa tinh bột và đường từ chuối. Nhờ đó, đường glucose được giải phóng vào máu ổn định hơn thay vì tăng nhanh rồi giảm nhanh. Tình trạng này thường khiến cơ thể mau đói trở lại. Các loại sữa chua giàu protein như sữa chua Hy Lạp sẽ giúp no lâu hơn so với sữa chua thông thường.

Thời điểm ăn chuối với sữa chua phù hợp

Chuối và sữa chua thường phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ. Đây là thời điểm cơ thể cần nguồn năng lượng ổn định nhưng không quá nặng bụng.

Nếu ăn vào buổi sáng, món ăn này có thể giúp hạn chế cảm giác đói trong khi bữa trưa chưa đến. Nếu ăn vào buổi chiều thì giúp giảm thèm đồ ngọt hoặc hạn chế ăn quá nhiều vào bữa tối.

Để tăng cảm giác no lâu hơn, nhiều người có thể kết hợp thêm yến mạch, hạt chia hoặc các loại hạt giàu chất xơ và chất béo tốt.

Lưu ý khi chọn sữa chua ăn cùng chuối

Ngoài ra, không phải loại sữa chua nào cũng giúp no lâu như nhau. Một số loại sữa chua chế biến sẵn chứa khá nhiều đường bổ sung. Điều này có thể làm tăng tổng lượng đường trong bữa ăn và khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Khi chọn sữa chua ăn với chuối, nên ưu tiên chọn sữa chua không đường hoặc ít đường, loại giàu protein và hạn chế các sản phẩm có nhiều siro hoặc topping ngọt. Ngoài ra, nếu muốn kiểm soát đường huyết và duy trì cảm giác no lâu, chuối chín vừa sẽ phù hợp hơn so với chuối quá chín, theo Eating Well.