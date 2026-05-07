Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người tiểu đường có nên ăn sữa chua không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/05/2026 18:53 GMT+7

Sữa chua từ lâu được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhờ chứa protein, canxi và lợi khuẩn. Tuy nhiên, với người mắc tiểu đường, sữa chua vẫn có thể làm tăng đường huyết vì chứa đường tự nhiên từ sữa.

  • Người tiểu đường không cần kiêng sữa chua, nhưng nên chọn loại không đường 
  • Protein và lợi khuẩn trong sữa chua có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết 
  • Chú ý nhiều loại sữa chua trái cây hoặc dạng uống chứa nhiều đường bổ sung

Sữa chua vẫn chứa lactose, một loại đường tự nhiên có trong sữa. Khi vào cơ thể, lactose sẽ được phân giải thành đường glucose và galactose. Do đó, sữa chua vẫn có thể ảnh hưởng đến đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bị tiểu đường có nên ăn sữa chua không? - Ảnh 1.

Người bị tiểu đường có thể ăn sữa chua nhưng nên ăn ở mức vừa phải và nên chọn loại không đường

ẢNH: N.Quý tạo từ GM

Tuy nhiên, lượng đường trong sữa chua không đường thường không quá cao. Một hộp sữa chua nguyên chất thông thường chỉ chứa khoảng 5 - 10 gram đường, thấp hơn nhiều so với các món tráng miệng ngọt.

Không phải loại sữa chua nào cũng phù hợp với người tiểu đường

Điều đáng lưu ý là nhiều loại sữa chua chế biến sẵn hiện nay chứa lượng đường bổ sung khá cao. Các sản phẩm có hương vị trái cây, socola hoặc dạng uống thường được thêm đường, siro hoặc chất tạo ngọt để tăng hương vị.

Một hộp sữa chua khoảng 100 - 170 gram hoặc một chai sữa chua uống 180 - 250 ml có thể chứa hơn 20 gram đường. Dùng hết một phần này có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Trên thực tế, người mắc tiểu đường không cần phải kiêng hoàn toàn sữa chua. Điều quan trọng là chọn loại sữa chua không đường và dùng ở mức vừa phải.

Vì sao sữa chua Hy Lạp thường được ưu tiên?

Một trong những lợi ích lớn của sữa chua là hàm lượng protein khá cao, đặc biệt ở sữa chua Hy Lạp. Protein giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau bữa ăn. Ngoài ra, thực phẩm giàu protein cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Sữa chua còn chứa probiotic, tức các vi khuẩn có lợi như lactobacillus và bifidobacterium. Những lợi khuẩn này có thể góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa glucose tốt hơn.

Người bị tiểu đường có nên ăn sữa chua không? - Ảnh 2.

Ảnh: P.H tạo từ AI

Người tiểu đường nên ăn sữa chua thế nào?

Để tận dụng lợi ích của sữa chua mà không làm tăng nhanh đường huyết, người bị tiểu đường nên dùng sữa chua không đường. 

Lượng sữa chua phù hợp phụ thuộc vào tổng chế độ ăn, mức đường huyết hiện tại và kế hoạch điều trị của từng người. Thông thường, một khẩu phần sữa chua khoảng 100 - 170 gram có thể phù hợp cho bữa phụ hoặc ăn kèm bữa sáng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, người mắc tiểu đường cần cẩn trọng khi sử dụng sữa chua. Chẳng hạn, những nhóm người không dung nạp lactose, người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng protein hoặc khoáng chất, theo Healthline (Mỹ).

Tin liên quan

Bữa sáng với sữa chua, cơ thể thu lợi được gì?

Bữa sáng với sữa chua, cơ thể thu lợi được gì?

Một bữa sáng đơn giản nhưng đúng cách sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến năng lượng, khả năng tập trung và tâm trạng trong suốt cả ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Người bị tiểu đường có nên ăn sữa chua sữa chua không đường sữa chua Hy Lạp lợi khuẩn đường ruột Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận