Trứng hay sữa chua Hy Lạp: Loại nào giúp no lâu và giảm cân tốt hơn?

Trứng có thể là lựa chọn phù hợp với những người thích bữa sáng giàu đạm, chất béo và muốn hạn chế tinh bột. Trong khi đó, sữa chua Hy Lạp thường thích hợp hơn với người đang kiểm soát lượng calo hoặc muốn giảm lượng chất béo trong chế độ ăn, theo Health (Mỹ).

Trứng chứa nhiều chất béo, vitamin

Trứng có hàm lượng chất béo tương đối cao. Khi kết hợp với protein có sẵn trong trứng, chất béo sẽ giúp no lâu hơn sau khi ăn. Ngoài ra, trứng còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin nhóm B, vitamin A, phốt pho, selen và choline.

Tuy nhiên, trứng cũng chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa hơn. Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng của Mỹ, lượng chất béo bão hòa tiêu thụ không nên vượt quá 10% tổng năng lượng mỗi ngày.

Cả trứng và sữa chua Hy Lạp đều giàu protein, hỗ trợ giảm cân. Nên chọn loại phù hợp với mục tiêu, tình trạng sức khỏe cá nhân ẢNH: N.Quyên tạo từ AI

Sữa chua Hy Lạp giàu canxi, tinh bột

Sữa chua Hy Lạp thường chứa ít calo hơn trứng, dù cung cấp lượng protein tương đương. Tuy nhiên, nó lại chứa nhiều tinh bột hơn - điều mà những người đang áp dụng chế độ ăn ít tinh bột cần lưu ý.

Sữa chua Hy Lạp cũng chứa ít chất béo tổng thể và ít cholesterol hơn trứng. Đối với những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch, lựa chọn sữa chua Hy Lạp ít béo hoặc không béo là cách hiệu quả để giảm lượng chất béo, chất béo bão hòa, cholesterol cũng như lượng calo nạp vào.

Ngoài ra, sữa chua Hy Lạp còn là thực phẩm giàu protein, hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương và răng. Một cốc sữa chua Hy Lạp chứa ít vitamin nhóm B, selen, vitamin A và phốt pho hơn ba quả trứng, nhưng lại cung cấp lượng canxi nhiều hơn gấp đôi.

Thực phẩm nào giúp no lâu hơn?

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến cảm giác no khi ăn trứng hoặc sữa chua Hy Lạp là hàm lượng chất béo. Dù sữa chua Hy Lạp nguyên chất chứa nhiều tinh bột hơn trứng, nhưng gần như không có chất xơ - thành phần giúp kéo dài cảm giác no. Trong khi đó, lượng chất béo trong trứng cao gần gấp đôi sữa chua Hy Lạp, nhờ vậy có thể giúp duy trì cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn.

Tuy nhiên, cảm giác no không chỉ phụ thuộc vào trứng hay sữa chua Hy Lạp mà còn ở các thực phẩm ăn kèm. Trứng kết hợp với bánh mì nguyên cám, rau củ hoặc phô mai sẽ bổ sung thêm chất xơ, protein và chất béo, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Tương tự, sữa chua Hy Lạp ăn cùng trái cây, bơ đậu phộng hoặc ngũ cốc cũng có thể giúp kéo dài cảm giác no so với ăn riêng lẻ.

Dù bạn chọn ăn trứng hay sữa chua Hy Lạp, hiệu quả giảm cân sẽ tốt nhất khi chúng được sử dụng điều độ trong một chế độ ăn đa dạng, bao gồm các nguồn protein nạc khác, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, các loại đậu và hạt.