4 sai lầm khi ăn trứng khiến protein bị giảm giá trị dinh dưỡng

Trứng là một trong những thực phẩm giàu protein chất lượng cao nhất. Một quả trứng cung cấp đầy đủ các a xít amin thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì cơ bắp, phục hồi mô và tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa. Ngoài protein, trứng còn chứa vitamin B12, vitamin D, choline, selenium và nhiều dưỡng chất quan trọng khác, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Dưới đây là những sai lầm thường gặp khi ăn trứng mà nhiều người chưa để ý:

Thích ăn trứng chiên lâu ở nhiệt cao

Nhiều người có thói quen chiên trứng đến khi cháy cạnh hoặc chiên quá lâu để trứng thật giòn. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao có thể làm giảm chất lượng của protein và một số vitamin trong trứng.

Khi protein bị tác động dưới nhiệt quá mạnh trong thời gian dài, cấu trúc của chúng có thể thay đổi nhiều, làm món ăn trở nên khô cứng và khó tiêu hóa hơn. Một số vitamin nhạy nhiệt như vitamin nhóm B cũng có thể bị hao hụt.

Ngoài ra, chiên ở nhiệt độ cao còn có thể làm cholesterol trong lòng đỏ bị ô xy hóa. Đây là điều không được khuyến khích nếu diễn ra thường xuyên. Luộc, hấp hoặc áp chảo nhẹ ở nhiệt vừa phải thường là cách chế biến giúp giữ dinh dưỡng tốt hơn.

Ăn lòng trắng, bỏ lòng đỏ

Nhiều người giảm cân hoặc tập gym thường bỏ lòng đỏ vì lo ngại cholesterol. Tuy nhiên, điều này khiến cơ thể mất đi khá nhiều dưỡng chất quan trọng.

Lòng trắng chứa phần lớn protein. Thế nhưng, lòng đỏ cũng cung cấp một lượng protein đáng kể cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin D, vitamin A, choline, lutein và zeaxanthin.

Choline đặc biệt quan trọng cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Trong khi đó, lutein và zeaxanthin là các chất chống ô xy hóa có lợi cho mắt. Với đa số người khỏe mạnh, ăn nguyên quả trứng với lượng hợp lý thường tốt hơn là chỉ ăn lòng trắng.

Ăn trứng tái

Một số người có thói quen ăn trứng tái vì sở thích. Tuy nhiên, cơ thể thực tế hấp thu protein từ trứng chín tốt hơn so với trứng sống.

Khi được nấu chín vừa phải, protein trong trứng sẽ biến tính nhẹ, giúp enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại, protein trong lòng trắng trứng sống khó tiêu hóa hơn và cơ thể hấp thu kém hơn. Ngoài ra, ăn trứng sống thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Tưởng ăn càng nhiều trứng càng tốt cho cơ

Trứng là nguồn protein tốt nhưng ăn quá nhiều không đồng nghĩa cơ thể sẽ phát triển cơ bắp tốt hơn. Khả năng hấp thu protein còn phụ thuộc vào mức vận động, giấc ngủ, tổng chế độ ăn và nhu cầu của từng người, giáo sư dinh dưỡng José Antonio tại Đại học Nova Southeastern (Mỹ) cho biết.

Nếu chỉ tập trung ăn quá nhiều trứng mà không đa dạng thực phẩm, cơ thể vẫn có thể thiếu các dưỡng chất khác như omega-3 hoặc chất xơ. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến khích đa dạng nguồn protein từ cá, đậu, sữa, thịt nạc và trứng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một loại thực phẩm, theo Everyday Health.