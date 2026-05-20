Sức khỏe

3 sai lầm phổ biến khi bảo quản trứng trong tủ lạnh

Ngọc Quý
20/05/2026 00:13 GMT+7

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình vì dễ chế biến, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, chất lượng trứng có thể giảm nhanh và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Không phải trứng cứ cho vào tủ lạnh là đủ an toàn. Thực tế, vị trí đặt trứng, nhiệt độ bảo quản hay cách cất giữ đều ảnh hưởng trực tiếp đến độ tươi và an toàn của trứng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trứng nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 4 độ C

Mọi người cần tránh các sai lầm sau khi bảo quản trứng.

Đặt trứng ở cánh cửa tủ lạnh

Nhiều người đình có thói quen đặt trứng ở khay phía cánh cửa vì tiện khi muốn lấy ra dùng. Tuy nhiên, đây lại là vị trí có nhiệt độ thay đổi nhiều nhất trong tủ lạnh.

Mỗi lần mở cửa, hơi nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào khiến khu vực này ấm lên nhanh hơn các ngăn bên trong. Khi nhiệt độ thay đổi liên tục, trứng dễ giảm độ tươi và vi khuẩn cũng có điều kiện phát triển thuận lợi hơn. Do đó, cách tốt là nên đặt trứng ở các ngăn bên trong tủ lạnh để giữ nhiệt độ ổn định hơn.

Ngoài ra, đóng mở cửa thường xuyên cũng khiến trứng dễ va chạm và xuất hiện các vết nứt nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt thường. Những vết nứt này có thể tạo đường cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong trứng.

Chuyển trứng sang hộp khác

Khi mua trứng ở siêu thị hay cửa hàng tạp hóa, trứng thường được đặt trong hộp giấy. Đôi khi, chuyển trứng sang hộp nhựa hoặc khay đựng riêng sẽ làm tủ lạnh trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên, hộp giấy ban đầu thực ra có vai trò bảo vệ trứng khá quan trọng.

Hộp giấy giúp hạn chế mất nước và giảm tình trạng trứng hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Vỏ trứng có cấu trúc xốp với nhiều lỗ nhỏ li ti nên có thể hấp thụ mùi từ hành, tỏi, sầu riêng hoặc các món ăn nặng mùi. Điều này có thể làm ảnh hưởng mùi vị của trứng khi chế biến.

Ngoài ra, hộp gốc còn có thông tin về ngày đóng gói và hạn sử dụng. Nếu bỏ hộp đi, nhiều người khó nhớ thời gian bảo quản.

Tủ lạnh không đủ lạnh

Không ít người nghĩ rằng chỉ cần tủ lạnh vẫn có lạnh là đủ. Tuy nhiên, nhiệt độ bảo quản mới là yếu tố quan trọng quyết định độ an toàn của thực phẩm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo trứng nên được bảo quản ở nhiệt độ từ 4°C trở xuống để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn như Salmonella

Nếu nhiệt độ cao hơn 4°C, vi khuẩn có thể phát triển nhanh hơn dù trứng vẫn trông bình thường. Một số dấu hiệu cho thấy tủ lạnh có thể không đủ lạnh là đồ ăn nhanh hỏng hơn bình thường, tủ lạnh bị nhồi quá đầy khiến khí lạnh lưu thông kém hoặc cửa tủ bị mở quá thường xuyên. Để xác định nhiệt độ chính xác của tủ lạnh, thay vì chỉ cảm nhận bằng tay thì hãy dùng nhiệt kế, theo Healthline.

