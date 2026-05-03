Sức khỏe

Rau củ để lâu trong tủ lạnh mất chất ra sao? Sự thật ít ai để ý

Ngọc Quý
03/05/2026 17:55 GMT+7

Rau củ mua về nhưng chưa nấu thường được cất trong tủ lạnh để ăn từ từ. Tuy nhiên, một nguy cơ là nếu để lâu, rau sẽ mất dần vitamin và dưỡng chất. Mức độ hao hụt tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Hàm lượng vitamin trong rau củ có thể giảm dần theo thời gian bảo quản. Thế nhưng, tốc độ hao hụt không giống nhau, phụ thuộc vào loại vitamin, đặc điểm của từng loại rau, nhiệt độ bảo quản và cách lưu trữ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Tùy vào loại rau củ và cách bảo quản mà hàm lượng dinh dưỡng sẽ mất đi nhanh hay chậm

Một số vitamin khá nhạy cảm và dễ suy giảm sau khi thu hoạch. Nhưng bên cạnh đó, nhiều dưỡng chất khác vẫn được giữ tương đối tốt trong vài ngày, thậm chí lâu hơn nếu bảo quản đúng cách.

Vitamin C và B9 dễ suy giảm nhất

Vitamin dễ suy giảm nhất thường là vitamin C và B9. Đây đều là những vitamin tan trong nước và khá nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Sau khi rau được thu hoạch, các tế bào thực vật vẫn tiếp tục hô hấp, tức dùng ô xy để chuyển hóa chất hữu cơ như đường, tinh bột thành năng lượng. Quá trình này khiến một phần vitamin bị phân hủy dần theo thời gian.

Vitamin C đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi ô xy, ánh sáng và nhiệt độ. Nếu rau bị cắt nhỏ trước khi cất vào tủ lạnh, bề mặt tiếp xúc với không khí tăng lên, khiến vitamin C hao hụt nhanh hơn. Vitamin B9 cũng có thể giảm nhưng thường chậm hơn vitamin C.

Vitamin A, E và K ổn định hơn

Trong khi đó, các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, vitamin E và vitamin K thường ổn định hơn. Ví dụ, cà rốt hay bí đỏ chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A, thường không mất đi nhanh chỉ sau vài ngày bảo quản lạnh.

Vitamin ở rau lá mềm suy giảm nhanh hơn

Tốc độ mất vitamin còn phụ thuộc vào cấu trúc của từng loại rau củ. Rau lá mềm như xà lách, rau cải, rau thơm hoặc cải bó xôi thường mất nước nhanh hơn. Chúng cũng dễ bị dập nát trong quá trình vận chuyển và bảo quản, từ đó làm vitamin suy giảm nhanh hơn.

Ngược lại, các loại rau củ có cấu trúc cứng như cà rốt, bắp cải, củ cải hoặc bí đỏ thường giữ được chất lượng lâu hơn. Chúng ít bị mất nước hơn nên thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng dài hơn. Nếu rau củ bắt đầu héo rũ, úa vàng, mềm nhũn hoặc có mùi lạ, đó là dấu hiệu cho thấy chất lượng dinh dưỡng đã giảm và nguy cơ hư hỏng tăng lên.

Cách bảo quản ảnh hưởng lớn đến hàm lượng vitamin

Không chỉ thời gian, cách bảo quản cũng ảnh hưởng lớn đến hàm lượng vitamin. Nếu rửa rồi cất trong khi rau vẫn còn ướt, độ ẩm dư thừa có thể khiến rau nhanh hỏng hơn. Cắt sẵn rau trước khi bảo quản cũng làm rau tiếp xúc nhiều hơn với ô xy, khiến một số vitamin bị phân hủy nhanh hơn.

Ngoài ra, để rau ở khu vực nhiệt độ không ổn định trong tủ lạnh hoặc nhồi quá nhiều vào túi kín cũng có thể khiến chúng nhanh úng. Các chuyên gia an toàn thực phẩm thường khuyến nghị nên giữ rau củ ở nhiệt độ khoảng 0 - 4 độ C, bảo quản khô ráo và chỉ rửa ngay trước khi chế biến, theo Verywell Health.

Cách bảo quản rau củ trong tủ lạnh để giữ tối đa vitamin

  • Không rửa trước khi cất: Độ ẩm làm rau nhanh hỏng; chỉ rửa ngay trước khi chế biến 
  • Giữ khô, thoáng: Bọc bằng khăn giấy khô hoặc túi có lỗ thoáng khí 
  • Hạn chế cắt nhỏ sẵn: Giảm tiếp xúc với ô xy, hạn chế mất vitamin (đặc biệt là vitamin C) 
  • Bảo quản ở 0 - 4°C: Đặt ở ngăn rau củ, tránh khu vực nhiệt độ không ổn định
  • Không nhồi quá kín: Giúp lưu thông không khí, tránh rau bị úng nhanh


