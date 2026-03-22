3 loại rau củ giúp gan, thận 'tự làm sạch' mỗi ngày

Khi nói đến thực phẩm giúp giải độc, cần hiểu rằng không có món nào có thể thay gan, thận làm việc. Điều thực sự chúng ta có thể làm là chọn những món giúp 2 cơ quan này hoạt động thuận lợi hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Rau lá xanh, bông cải xanh, tỏi và củ dền đều chứa các dưỡng chất có thể hỗ trợ chức năng gan và thận ẢNH: AI

Nếu muốn hỗ trợ gan và thận một cách tự nhiên, mọi người nên thường xuyên ăn các loại rau củ sau:

Bông cải xanh và rau họ cải

Bông cải xanh, bông cải trắng, cải bắp, cải thìa, cải xoăn đều thuộc nhóm rau họ cải. Điểm nổi bật của nhóm rau này là chứa glucosinolate, có tác dụng hỗ trợ gan xử lý và chuyển hóa nhiều chất trong cơ thể.

Ngoài ra, nhóm rau này còn giàu chất xơ, vitamin C và nhiều chất chống ô xy hóa. Ăn thường xuyên sẽ có lợi cho người muốn kiểm soát mỡ máu, cân nặng hoặc giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Một điều lưu ý là không phải ăn thật nhiều trong một lần là tốt. Mọi người cần ăn đều đặn, luân phiên trong tuần để tạo thành thói quen lâu dài.

Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất sulfur hữu cơ như allicin và nhiều chất chuyển hóa khác. Chúng đều là những hoạt chất có tác dụng chống ô xy hóa và chống viêm, tức là có thể giúp bảo vệ tế bào trước tình trạng tổn thương do căng thẳng ô xy hóa.

Gan là cơ quan thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều sản phẩm chuyển hóa, thuốc, rượu bia và các chất khác. Khi căng thẳng ô xy hóa tăng lên, tế bào gan dễ bị tổn thương hơn. Bổ sung tỏi trong chế độ ăn có thể góp phần giúp môi trường chuyển hóa lành mạnh hơn cho cơ thể.

Củ dền

Củ dền nổi bật với hàm lượng betalain và nitrate tự nhiên dồi dào. Betalain là sắc tố tạo nên màu đỏ tím đặc trưng của củ dền, đồng thời cũng là một chất có hoạt tính chống ô xy hóa.

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy củ dền có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa và chức năng mạch máu. Điều này quan trọng vì gan và thận đều phụ thuộc nhiều vào lưu lượng máu ổn định để hoạt động. Khi tuần hoàn máu kém, huyết áp rối loạn hoặc cơ thể gặp vấn đề chuyển hóa, gan và thận cũng dễ bị ảnh hưởng theo, theo Healthline.