Muốn thận khỏe, đừng ăn tùy tiện: Chuyên gia bật mí cách ăn đúng

Theo Tổ chức quốc gia về Thận của Mỹ (National Kidney Foundation), người có thận yếu cần đặc biệt chú ý đến lượng protein nạp vào. Dù protein cần thiết cho cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể khiến thận phải làm việc quá tải. Vì vậy, nên ưu tiên nguồn protein chất lượng cao với lượng vừa phải như cá, trứng hoặc thịt nạc.

Những lưu ý cho người thận yếu

Bên cạnh đó, kiểm soát lượng muối là yếu tố quan trọng. Ăn nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và khiến tình trạng suy thận tiến triển nhanh hơn. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thức ăn nhanh và giảm lượng muối trong nấu nướng hằng ngày.

Một vấn đề khác cần lưu ý là kali và phốt pho - 2 khoáng chất có thể tích tụ trong cơ thể khi thận hoạt động kém. Người bệnh nên thận trọng với các thực phẩm giàu kali như chuối, khoai tây..., hạn chế các nguồn phốt pho như nước ngọt có ga, nội tạng động vật hay thực phẩm chế biến sẵn, theo Mayo Clinic.

Người có thận yếu nên hạn chế ăn các thực phẩm giàu kali như chuối, khoai tây; các nguồn phốt pho như nội tạng động vật...

Giải thích rõ hơn, chuyên gia về thận T. Alp Ikizler, làm việc tại Đại học Vanderbilt (Mỹ), cho biết chế độ ăn cho người bệnh thận không có công thức chung cho tất cả, mà cần cá thể hóa tùy theo mức độ bệnh. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là giảm gánh nặng chuyển hóa và kiểm soát các chất khoáng mà thận khó đào thải.

Tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định lượng nước phù hợp

Ngoài ra, uống đủ nước cũng rất quan trọng nhưng cần phù hợp với tình trạng bệnh. Với một số người suy thận nặng, việc uống quá nhiều nước có thể gây ứ dịch, trong khi uống quá ít lại làm tăng nguy cơ tích tụ độc tố. Do đó, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định lượng nước phù hợp, theo Mayo Clinic.

Tăng cường rau xanh và trái cây ít kali, hạn chế đồ chiên rán, rượu bia và duy trì cân nặng hợp lý cũng góp phần bảo vệ chức năng thận. Đồng thời, việc theo dõi định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị là yếu tố then chốt.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh thận. Lựa chọn thực phẩm hợp lý, ăn uống điều độ và cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe sẽ giúp người bệnh duy trì chất lượng sống và hạn chế biến chứng lâu dài.