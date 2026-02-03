Chuyên gia: 3 loại rau dễ tìm là 'thần dược' cho thận yếu

Thận làm việc không ngừng nghỉ để làm sạch máu và loại bỏ độc tố, nhưng lại dễ bị tổn thương mà người bệnh không hề hay biết.

Chuyên gia y học cổ truyền Acharya Manish Ji - người sáng lập hệ thống Bệnh viện Y học cổ truyền Jeena Sikho (Ấn Độ), đã chỉ ra 3 loại thảo dược quen thuộc có khả năng phục hồi chức năng thận.

Húng quế có khả năng tái tạo các tế bào ống thận Ảnh: AI

Rau húng quế

Húng quế không chỉ là loại rau gia vị mà còn là chất tái tạo tự nhiên cho các tế bào ống thận.

Theo báo cáo từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), sử dụng lá hung quế có thể làm giảm mức creatinine, trong một số trường hợp giảm đến hơn 20%. Nó cũng giúp giảm nitơ urê máu và stress oxy hóa.

Nhờ đặc tính chống viêm và bảo vệ thận, húng quế giúp cải thiện lượng nước tiểu, giảm phù nề và các triệu chứng buồn nôn, suy nhược ở bệnh nhân thận.

Cây chùm ngây

Chùm ngây chứa hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cực cao, giúp thanh lọc máu và giảm viêm hiệu quả. Các thử nghiệm đã chứng minh chiết xuất từ hạt chùm ngây có tác dụng bảo vệ thận rõ rệt. Nó giúp giảm nồng độ creatinine huyết thanh, cải thiện thể tích cầu thận và tăng biểu hiện của men chống oxy hóa SOD trong ống thận và cầu thận. Thêm lá hoặc bột chùm ngây vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để bảo vệ thận lâu dài, theo Jeena Sikho.

Sâm đất

Loại thảo dược này được coi là phương thuốc tự nhiên quý giá cho bệnh thận mạn tính nhờ các đặc tính dược lý rộng rãi. Chúng có đặc tính lợi tiểu mạnh mẽ, giúp đào thải lượng nước dư thừa và chất thải, từ đó giảm sưng phù. Nghiên cứu cho thấy tác động nhắm vào các nephron bị tổn thương và hỗ trợ tái tạo mô thận. Sử dụng lá sâm đất giúp giảm nồng độ creatinine, urê và axit uric trong huyết thanh. Đặc biệt, theo tạp chí khoa học Journal of Cardiovascular Disease Research, loại cây này còn giúp cải thiện mức hemoglobin, hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu - một biến chứng phổ biến của bệnh thận.

Tóm lại, kết hợp các thảo dược trên vào chế độ ăn uống theo phương pháp y học cổ truyền là cách tiếp cận dễ dàng và tiết kiệm để duy trì chức năng thận. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng thường xuyên.