Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 biểu hiện ở gan báo động nguy cơ đe dọa tính mạng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/03/2026 01:39 GMT+7

Một đặc điểm nguy hiểm của các bệnh gan là nhiều trường hợp tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi triệu chứng xuất hiện rõ ràng, tổn thương gan có thể đã bước vào giai đoạn nặng.

Khi những triệu chứng sau đây xuất hiện, người mắc không được chủ quan vì vấn đề về gan có thể đang ở mức nguy hiểm.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của bệnh gan tiến triển. Tình trạng này xảy ra khi da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng do sự tích tụ của bilirubin trong máu. Bilirubin là một sắc tố mật được tạo ra khi cơ thể phá vỡ các tế bào hồng cầu đã già. Sau khi được tạo ra, bilirubin sẽ đưa đến gan để xử lý, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

3 triệu chứng về gan khi xuất hiện là cảnh báo đe dọa tính mạng - Ảnh 1.

Vàng da là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan đang có vấn đề nghiêm trọng

ẢNH MINH HỌA: AI

Khi gan bị viêm, xơ hóa hoặc suy giảm chức năng, quá trình chuyển hóa và thải bilirubin bị rối loạn. Hậu quả là bilirubin tích tụ trong máu và lắng đọng ở da, mắt. Ngoài vàng da, người bệnh còn có thể nhận thấy nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc ngứa da.

Vàng da không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với suy gan. Triệu chứng này đặc biệt đáng lo ngại khi kèm theo các triệu chứng khác như đau vùng bụng trên bên phải, buồn nôn, mệt mỏi.

Bụng trướng do tích dịch

Một triệu chứng khác có thể báo hiệu bệnh gan nguy hiểm là bụng trướng do tích tụ dịch trong khoang bụng, gọi là cổ trướng. Đây là tình trạng chất dịch rò rỉ từ bề mặt gan và các mạch máu trong ổ bụng, khiến bụng phình to bất thường.

Cổ trướng thường xảy ra khi bệnh gan đã tiến triển nặng, đặc biệt ở người bị xơ gan. Khi đó, các mô gan bị sẹo làm cản trở dòng máu chảy qua gan, khiến áp lực trong tĩnh mạch cửa tăng lên. Áp lực tăng cao này làm dịch từ mạch máu thoát ra ngoài và dần tích tụ trong ổ bụng, gây ra tình trạng cổ trướng.

Người bệnh có thể nhận thấy bụng to nhanh, cảm giác căng tức hoặc nặng bụng. Trong những trường hợp nặng, lượng dịch tích tụ nhiều có thể gây khó thở.

Nôn ra máu hoặc phân đen

Xuất huyết tiêu hóa là một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra ở người mắc bệnh gan giai đoạn muộn. Khi gan bị xơ hóa nặng, dòng máu từ ruột đến gan bị cản trở. Điều này làm tăng áp lực trong tĩnh mạch cửa và khiến các tĩnh mạch nhỏ ở thực quản hoặc dạ dày phình to. Những tĩnh mạch này có thành rất mỏng và dễ vỡ.

Nếu một tĩnh mạch bị vỡ, người bệnh có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, hắc ín. Ngoài nôn ra máu, các dấu hiệu khác có thể bao gồm chóng mặt, da tái nhợt, khát nước hoặc tụt huyết áp do mất máu. Đây là trường hợp cần cấp cứu. Người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Người trẻ có men gan cao: Vì sao không được chủ quan?

Người trẻ có men gan cao: Vì sao không được chủ quan?

Ở tuổi 30, nhiều người vẫn nghĩ mình còn trẻ và khỏe. Nhưng trên thực tế, không ít người khi đi khám sức khỏe định kỳ lại phát hiện men gan cao. Đây là dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương.

Khám phá thêm chủ đề

Gan bệnh gan suy gan vàng da vàng mắt bụng trướng phân đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận