3 biểu hiện ở gan báo động nguy cơ đe dọa tính mạng

Khi những triệu chứng sau đây xuất hiện, người mắc không được chủ quan vì vấn đề về gan có thể đang ở mức nguy hiểm.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của bệnh gan tiến triển. Tình trạng này xảy ra khi da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng do sự tích tụ của bilirubin trong máu. Bilirubin là một sắc tố mật được tạo ra khi cơ thể phá vỡ các tế bào hồng cầu đã già. Sau khi được tạo ra, bilirubin sẽ đưa đến gan để xử lý, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Vàng da là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan đang có vấn đề nghiêm trọng ẢNH MINH HỌA: AI

Khi gan bị viêm, xơ hóa hoặc suy giảm chức năng, quá trình chuyển hóa và thải bilirubin bị rối loạn. Hậu quả là bilirubin tích tụ trong máu và lắng đọng ở da, mắt. Ngoài vàng da, người bệnh còn có thể nhận thấy nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc ngứa da.

Vàng da không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với suy gan. Triệu chứng này đặc biệt đáng lo ngại khi kèm theo các triệu chứng khác như đau vùng bụng trên bên phải, buồn nôn, mệt mỏi.

Bụng trướng do tích dịch

Một triệu chứng khác có thể báo hiệu bệnh gan nguy hiểm là bụng trướng do tích tụ dịch trong khoang bụng, gọi là cổ trướng. Đây là tình trạng chất dịch rò rỉ từ bề mặt gan và các mạch máu trong ổ bụng, khiến bụng phình to bất thường.

Cổ trướng thường xảy ra khi bệnh gan đã tiến triển nặng, đặc biệt ở người bị xơ gan. Khi đó, các mô gan bị sẹo làm cản trở dòng máu chảy qua gan, khiến áp lực trong tĩnh mạch cửa tăng lên. Áp lực tăng cao này làm dịch từ mạch máu thoát ra ngoài và dần tích tụ trong ổ bụng, gây ra tình trạng cổ trướng.

Người bệnh có thể nhận thấy bụng to nhanh, cảm giác căng tức hoặc nặng bụng. Trong những trường hợp nặng, lượng dịch tích tụ nhiều có thể gây khó thở.

Nôn ra máu hoặc phân đen

Xuất huyết tiêu hóa là một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra ở người mắc bệnh gan giai đoạn muộn. Khi gan bị xơ hóa nặng, dòng máu từ ruột đến gan bị cản trở. Điều này làm tăng áp lực trong tĩnh mạch cửa và khiến các tĩnh mạch nhỏ ở thực quản hoặc dạ dày phình to. Những tĩnh mạch này có thành rất mỏng và dễ vỡ.

Nếu một tĩnh mạch bị vỡ, người bệnh có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, hắc ín. Ngoài nôn ra máu, các dấu hiệu khác có thể bao gồm chóng mặt, da tái nhợt, khát nước hoặc tụt huyết áp do mất máu. Đây là trường hợp cần cấp cứu. Người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, theo Medical News Today.