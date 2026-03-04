Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người trẻ có men gan cao: Vì sao không được chủ quan?

Ngọc Quý
04/03/2026 00:09 GMT+7

Ở tuổi 30, nhiều người vẫn nghĩ mình còn trẻ và khỏe. Nhưng trên thực tế, không ít người khi đi khám sức khỏe định kỳ lại phát hiện men gan cao. Đây là dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương.

Men gan cao không phải là một bệnh riêng biệt mà là dấu hiệu cho thấy tế bào gan đang bị tổn thương hoặc viêm. Tình trạng này ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ tuổi, đặc biệt với lối sống hiện đại nhiều áp lực, ít vận động, ăn uống dư thừa calo và uống rượu bia thường xuyên, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người trẻ có men gan cao: vì sao không được chủ quan? - Ảnh 1.

Chế độ ăn nhiều đường bột, chất béo có hại sẽ làm tăng tích tụ mỡ trong tế bào gan, dẫn đến viêm và tăng men gan

ẢNH: AI

Người trẻ bị men gan cao thường là do những yếu tố sau.

Thuốc và thực phẩm chức năng

Một số loại thuốc hạ mỡ máu, thuốc chống động kinh, kháng sinh hoặc thuốc giảm đau chứa paracetamol nếu dùng liều cao hoặc kéo dài có thể làm tăng men gan.

Ngoài ra, một số sản phẩm thảo dược, viên bổ gan, trà thải độc không phải lúc nào cũng an toàn. Không ít người trẻ thường tự ý mua và dùng nhiều loại thực phẩm chức năng cùng lúc mà không thông báo với bác sĩ.

Viêm gan virus và bệnh tiềm ẩn

Viêm gan B và C có thể tồn tại âm thầm trong nhiều năm. Ở một số người, bệnh chỉ được phát hiện khi xét nghiệm máu cho thấy men gan tăng.

Ngoài ra, các bệnh ít gặp hơn như viêm gan tự miễn hay một số rối loạn di truyền hiếm gặp như bệnh thừa sắt, bệnh Wilson cũng có thể gây tăng men gan. Điều quan trọng là không nên tự suy đoán mà cần đến bác sĩ kiểm tra.

Gan nhiễm mỡ

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến người trẻ có men gan tăng là gan nhiễm mỡ không do rượu. Khi lượng mỡ trong gan vượt quá mức bình thường, tế bào gan dễ bị viêm nhẹ và giải phóng men gan vào máu.

Những người thừa cân, béo phì hoặc có vòng bụng lớn là nhóm có nguy cơ cao gặp tình trạng này. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, giảm cân 5-10% trọng lượng cơ thể, tăng vận động và cải thiện chế độ ăn có thể giúp men gan trở về bình thường.

Nhìn chung, một lần xét nghiệm cho thấy men gan tăng nhẹ chưa hẳn là điều đáng lo. Trong một số trường hợp, men gan có thể tăng tạm thời sau khi uống rượu bia, dùng một số loại thuốc hoặc khi cơ thể đang bị nhiễm virus cấp tính. Khi nguyên nhân thoáng qua này qua đi, chỉ số có thể trở lại bình thường.

Tuy vậy, người mắc nên đi khám nếu men gan tăng kéo dài qua nhiều lần xét nghiệm liên tiếp, hoặc chỉ số tăng cao hơn nhiều lần so với giới hạn bình thường.

Ngoài ra, nếu kèm theo các biểu hiện như mệt mỏi nhiều, vàng da, vàng mắt hoặc đau tức vùng hạ sườn phải thì cần được kiểm tra sớm để xác định nguyên nhân và can thiệp kịp thời, theo Medical News Today.

