Ăn sữa chua ngay sau bữa ăn có tốt? Bác sĩ tiết lộ thời điểm lý tưởng

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết thực tế việc ăn sữa chua ngay sau bữa ăn không những không mang lại tác dụng "nhẹ bụng" như mong đợi mà còn có thể gây ra những hệ lụy ngược lại cho sức khỏe.

Lãng phí nguồn lợi khuẩn

Giá trị cốt lõi của sữa chua nằm ở hàng tỷ lợi khuẩn sống (như Lactobacillus hay Bifidobacterium). Tuy nhiên, ngay sau một bữa ăn no, dạ dày đang tiết ra một lượng lớn axit để phân giải thức ăn, làm độ pH trong dạ dày giảm xuống mức rất thấp (khoảng 1.5 - 2.0). Môi trường axit khắc nghiệt này sẽ tiêu diệt phần lớn các lợi khuẩn trước khi chúng kịp đi xuống ruột non để phát huy tác dụng.

Gia tăng áp lực cơ học lên dạ dày

Khi bạn vừa ăn xong một bữa chính, thể tích dạ dày đã giãn nở đáng kể. Việc nạp thêm một hũ sữa chua lúc này sẽ làm tăng áp lực bên trong dạ dày, khiến quá trình nhào trộn thức ăn bị đình trệ. Hậu quả tức thời là cảm giác ách tắc, đầy bụng, ợ hơi và tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.

Gánh nặng chuyển hóa và tăng tải lượng đường huyết

Hầu hết các loại sữa chua thương mại đều chứa một lượng đường bổ sung không nhỏ. Khi bạn ăn sữa chua ngay sau một bữa cơm vốn đã cung cấp nhiều carbohydrate, bạn đang cộng dồn trực tiếp lượng đường này vào tổng tải lượng đường huyết của toàn bộ bữa ăn.

Sự dư thừa năng lượng cùng với đỉnh đường huyết kéo dài sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra lượng lớn insulin. Trong môi trường dư thừa calo, insulin sẽ làm nhiệm vụ chuyển hóa toàn bộ lượng đường và năng lượng dư thừa này thành mỡ dự trữ, đặc biệt là mỡ nội tạng (mỡ bụng).

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, tuy nhiên không nên ăn ngay sau bữa ăn ẢNH: LÊ CẦM

Khuyến cáo thời điểm vàng để ăn sữa chua

Để tối ưu hóa việc hấp thu vi chất, bảo toàn lợi khuẩn và không gây rối loạn các chỉ số đường huyết, bạn nên tuân thủ các mốc thời gian sau:

Thời điểm khuyến cáo: 1 đến 2 giờ sau bữa ăn chính. Lúc này, phần lớn thức ăn thô đã được tiêu hóa và đẩy xuống ruột non. Độ pH của dịch vị dạ dày đã bắt đầu trung hòa trở lại (tăng lên mức lớn hơn 4.5), tạo điều kiện sinh tồn lý tưởng cho các lợi khuẩn probiotic an toàn vượt qua dạ dày đi vào đường ruột. Đồng thời, việc ăn cách xa bữa chính giúp rải đều tải lượng đường huyết, tránh gây áp lực lên hệ thống chuyển hóa.

Dùng như một bữa phụ buổi xế chiều (15 - 16 giờ): Một hũ sữa chua (đặc biệt là sữa chua Hy Lạp giàu protein) vào buổi chiều sẽ cung cấp lượng axit amin và canxi cần thiết, giúp giảm cảm giác thèm ăn, duy trì năng lượng làm việc mà không làm đường huyết tăng vọt.

Buổi tối (1 - 2 giờ trước khi ngủ): Ăn sữa chua vào thời điểm này giúp cơ thể hấp thu canxi tối đa. Hơn nữa, sữa chua chứa tryptophan - một axit amin hỗ trợ quá trình tổng hợp melatonin, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu ăn thời điểm này thì bắt buộc phải sử dụng sữa chua không đường để tránh tình trạng tích mỡ và hỏng men răng qua đêm.

Để kiểm soát tốt cân nặng và các chỉ số sinh hóa, hãy ưu tiên các loại sữa chua không đường.