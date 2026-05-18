Trẻ em ăn sữa chua mỗi ngày có tốt không?

Sữa chua được làm từ sữa nên chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho quá trình phát triển thể chất của trẻ, đặc biệt là canxi, protein, phốt pho và vitamin B12, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Canxi và phốt pho cần thiết cho quá trình hình thành xương và răng, trong khi protein rất quan trọng với cơ bắp và các mô trong cơ thể. Vitamin B12 tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo máu.

Trẻ dưới 2 tuổi nên ưu tiên các món làm từ sữa nguyên kem

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết trẻ từ 1 tuổi trở lên có thể uống sữa bò và ăn các sản phẩm từ sữa như phô mai và sữa chua. NHS cũng khuyến nghị trẻ dưới 2 tuổi nên ưu tiên các món làm từ sữa nguyên kem, bao gồm sữa chua, thay vì loại sữa ít béo. Điều này là vì chất béo cung cấp năng lượng cần thiết cho sự phát triển não bộ và tăng trưởng thể chất trong những năm đầu đời.

Lưu ý lượng đường trong sữa chua

Một vấn đề dễ bị bỏ qua là trẻ có thể nạp quá nhiều đường từ sữa chua. Nhiều loại sữa chua vị trái cây, sữa chua uống có thể chứa khá nhiều đường để tăng hương vị. Nếu trẻ ăn những sản phẩm này thường xuyên, lượng đường tích lũy mỗi ngày có thể khá cao.

Trẻ em ăn quá nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ sâu răng và hình thành thói quen thích đồ ngọt từ sớm. Vì vậy, nếu muốn cho trẻ ăn sữa chua hằng ngày, phụ huynh nên ưu tiên các sản phẩm không đường hoặc ít đường thay vì các loại có hương vị ngọt đậm.

Chỉ nên đóng vai trò bổ sung trong chế độ ăn tổng thể

Không có quy định bắt buộc trẻ phải ăn sữa chua mỗi ngày mới tốt cho sức khỏe. Nếu trẻ thích ăn và không gặp vấn đề tiêu hóa, một khẩu phần nhỏ mỗi ngày hoặc vài lần mỗi tuần thường sẽ đủ.

Quan trọng hơn là sữa chua chỉ nên đóng vai trò bổ sung trong chế độ ăn tổng thể. Nếu trẻ ăn nhiều sữa chua nhưng lại ít rau xanh, trái cây hoặc các nguồn protein khác, chế độ dinh dưỡng vẫn sẽ mất cân bằng.

Đọc kỹ bảng thành phần

Khi mua sữa chua cho trẻ, phụ huynh nên đọc kỹ bảng thành phần. Loại phù hợp thường có danh sách nguyên liệu đơn giản, ít đường bổ sung và không chứa quá nhiều hương liệu nhân tạo.

Cha mẹ có thể cho trẻ ăn sữa chua nguyên vị kết hợp cùng trái cây tươi như chuối, dâu hoặc xoài để tăng vị ngọt tự nhiên. Cách này giúp trẻ không nạp quá nhiều đường tinh luyện. Đây thường là lựa chọn hợp lý hơn so với các loại sữa chua chế biến sẵn có hương vị quá ngọt, theo Healthline.