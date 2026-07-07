Ăn sữa chua lúc nào, cùng món gì để tốt sức khỏe?

Sữa chua là món ăn quen thuộc được ưa chuộng và sử dụng với nhiều mục đích như giảm cân, đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa, tăng lượng protein… Tuy nhiên, để tận dụng triệt để nguồn dưỡng chất này, việc ăn vào lúc nào trong ngày và kết hợp với món gì cũng đóng vai trò quan trọng, theo thông tin từ Health (Mỹ).

3 thời điểm ăn sữa chua giúp tận dụng tốt hơn lượng protein

Theo thạc sĩ Simone Harounian, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, sữa chua là nguồn protein chất lượng cao, đặc biệt chứa whey (protein sữa hòa tan trong nước) và casein (protein sữa không hòa tan).

Ăn sữa chua vào thời điểm phù hợp có thể giúp phát huy tốt hơn giá trị dinh dưỡng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Để tận dụng tối đa lợi ích của protein từ sữa chua, mọi người có thể ăn vào những thời điểm sau:

Trong vòng 2 giờ sau khi tập luyện: Giúp hỗ trợ xây dựng và phục hồi khối cơ.

Trước khi đi ngủ: Cung cấp protein ổn định suốt đêm, hỗ trợ quá trình tổng hợp cơ và thích nghi với việc tập luyện.

Vào buổi sáng hoặc ăn cùng bữa sáng: Giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn trong ngày và góp phần ổn định đường huyết.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ năm 2017 cho thấy, những người dùng men vi sinh 30 phút trước bữa sáng hoặc 30 phút sau bữa sáng đều có lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột tăng lên và lượng vi khuẩn “xấu” giảm xuống.

Ngoài ra, sữa chua không đường cũng có thể thay thế các món tráng miệng hoặc đồ ăn vặt kém lành mạnh. Ăn sữa chua vào các bữa phụ giúp giảm lượng calo nạp vào, tăng cảm giác no nhờ hàm lượng protein, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Kết hợp sữa chua với các thực phẩm giàu prebiotic có thể giúp phát huy tốt hơn lợi ích dinh dưỡng của sữa chua ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Nên kết hợp sữa chua với thực phẩm nào?

Không chỉ thời điểm ăn, loại thực phẩm ăn cùng sữa chua cũng ảnh hưởng đến lợi ích mà mọi người nhận được.

Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy sử dụng probiotic cùng cháo yến mạch và sữa giúp tăng khả năng sống sót của lợi khuẩn. Các nhà nghiên cứu cho rằng thực phẩm đóng vai trò như nguồn dinh dưỡng (prebiotic) nuôi lợi khuẩn, đồng thời giúp bảo vệ chúng khỏi môi trường khắc nghiệt của đường tiêu hóa.

Vì vậy, kết hợp sữa chua với các thực phẩm giàu prebiotic có thể giúp phát huy tốt hơn lợi ích dinh dưỡng của sữa chua.

Prebiotic là các chất xơ thực vật không được cơ thể tiêu hóa, nhưng lại là nguồn thức ăn của các lợi khuẩn trong đường ruột. Khi ăn cùng sữa chua, các thực phẩm giàu prebiotic vừa cung cấp nguồn thức ăn cho lợi khuẩn, vừa có thể giúp tăng khả năng sống sót của chúng khi đi qua đường tiêu hóa. Một số thực phẩm giàu prebiotic gồm: Chuối, đậu Hà Lan, mật ong...

