Người bị đau lưng có nên đi bộ mỗi ngày?

Các hướng dẫn y khoa hiện nay khuyến khích người bị đau lưng nên duy trì vận động phù hợp, trong đó có đi bộ. Hoạt động này giúp cơ thể duy trì khả năng vận động và giúp giảm đau ở người bị đau lưng kéo dài, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ đúng cách có khả năng cải thiện mức độ đau ở người bị đau lưng ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ ChatGPT

Vì sao đi bộ giúp cải thiện đau lưng?

Đi bộ là hoạt động thể chất có cường độ tương đối nhẹ và dễ điều chỉnh theo thể trạng. Đối với người bị đau lưng, duy trì vận động phù hợp mang lại nhiều lợi ích cơ xương và khớp.

Khi đi bộ, các nhóm cơ ở lưng, bụng, hông và chân cùng tham gia vào quá trình giữ thăng bằng, ổn định cơ thể và tạo chuyển động. Hoạt động này giúp duy trì khả năng vận động của các khớp, hạn chế cứng cơ do ngồi hoặc nằm quá lâu.

Ngược lại, ít vận động trong thời gian dài khiến cơ bắp suy yếu, giảm sức bền và làm cho những hoạt động thường ngày trở nên khó khăn hơn. Đây cũng là lý do các hướng dẫn điều trị đau lưng thường khuyến khích người bệnh tiếp tục các hoạt động phù hợp thay vì nằm nghỉ kéo dài.

Đi bộ còn giúp giảm đau và cải thiện khả năng vận động. Vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể thích nghi dần với các hoạt động thể chất, cải thiện sức bền và giảm cảm giác sợ vận động do lo ngại cơn đau xuất hiện.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san PM&R cho thấy các chương trình đi bộ giúp cải thiện mức độ đau và tình trạng hạn chế vận động ở người bị đau thắt lưng mạn tính.

Người bị đau lưng nên đi bộ bao lâu mỗi ngày?

Thời lượng đi bộ cần được điều chỉnh theo mức độ đau, thể lực và khả năng vận động của từng người. Người mới bị đau lưng hoặc đã ít vận động trong thời gian dài nên bắt đầu với khoảng 5 - 10 phút/lần, đi với tốc độ chậm và tăng dần thời gian khi cơ thể thích nghi.

Nếu không xuất hiện tình trạng cơn đau tăng lên, người bệnh có thể nâng thời lượng lên 15–20 phút, sau đó là những buổi đi bộ dài hơn. Nếu cảm thấy đau tăng sau khi đi bộ, nên giảm thời gian hoặc cường độ trong những buổi tiếp theo.

Cách đi bộ đúng để tránh đau nặng hơn

Đi bộ không đúng tư thế hoặc tăng cường độ quá nhanh có thể khiến các cơ vùng lưng phải hoạt động nhiều hơn, làm tăng cảm giác khó chịu. Vì vậy, người bị đau lưng nên chú ý đến tư thế, giày dép và địa hình khi đi bộ.

Trước hết, nên giữ tư thế đi bộ tự nhiên, đầu thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng và lưng ở tư thế thoải mái. Không nên cố gắng ưỡn lưng quá mức hoặc gập người về phía trước trong thời gian dài. Hai tay đánh nhẹ theo nhịp bước để duy trì thăng bằng. Đồng thời, nên bước những bước vừa phải, tránh sải chân quá dài hoặc đi quá nhanh khi cơ lưng và hông chưa thích nghi với vận động, theo Healthline.