Cứng khớp buổi sáng: Kéo dài bao lâu thì cần đi khám?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết cứng khớp kéo dài hơn 30 phút sau khi thức dậy thì cần đi khám. Đây có thể là dấu hiệu của thoái hóa khớp và các bệnh viêm khớp, chẳng hạn viêm khớp dạng thấp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khớp bàn tay cứng vào buổi sáng kéo dài quá 30 phút có thể là dấu hiệu của viêm khớp ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nếu khớp chỉ hơi khó cử động trong vài phút đầu buổi sáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nguyên nhân thường là do khớp ít vận động trong lúc ngủ. Ngược lại, nếu tình trạng cứng khớp kéo dài từ 30 - 60 phút, thậm chí hơn một giờ, người mắc cần quan tâm nhiều hơn, đặc biệt khi có nhiều khớp bị ảnh hưởng cùng lúc.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết người mắc viêm khớp dạng thấp thường bị cứng khớp vào buổi sáng hoặc sau khi nghỉ ngơi, đôi khi kéo dài từ 45 phút trở lên.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào thời gian cứng khớp để xác định bệnh. Bác sĩ còn cần đánh giá mức độ đau, tình trạng sưng nóng, số lượng khớp bị ảnh hưởng và triệu chứng có cải thiện khi vận động hay không.

Ngoài biểu hiện cứng khớp trên 30 phút, người bệnh cũng cần chú ý những biểu hiện sau:

Khớp sưng, nóng

Khớp sưng, nóng và đau có thể là dấu hiệu của viêm. Nếu một khớp đột ngột sưng đau dữ dội, vùng da xung quanh nóng đỏ hoặc cơ thể bị sốt, thì cần đến sớm đến bệnh viện kiểm tra.

Cứng nhiều khớp, đặc biệt ở bàn tay, bàn chân

Nếu cả hai bàn tay, cổ tay hoặc bàn chân đều đau và cứng sau khi nghỉ ngơi, người mắc có thể nghĩ đến khả năng mắc bệnh viêm khớp. Kiểu triệu chứng này thường gặp trong viêm khớp dạng thấp.

Cứng khớp kèm mệt mỏi

Khó nắm chặt bàn tay, khó đứng dậy, đi lại hoặc thực hiện các công việc thường ngày là những dấu hiệu cần được thăm khám. Nếu cứng khớp đi kèm mệt mỏi kéo dài, sốt hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, thì cần phải đi khám ngay, bác sĩ Robert Shmerling tại trường Harvard Medical School (Mỹ) cho biết.

Làm gì để giảm cứng khớp trong lúc chờ đi khám?

Nếu triệu chứng nhẹ, người mắc hãy thử vận động nhẹ nhàng sau khi thức dậy. Hãy bắt đầu bằng cách co duỗi các ngón tay, xoay cổ chân hoặc đi bộ chậm trong thời gian ngắn. Tránh cố bẻ, vặn hoặc kéo mạnh khớp đang đau.

Tuy nhiên, nếu vận động khiến cơn đau tăng rõ rệt, người mắc nên giảm cường độ. Không nên bất động hoàn toàn khớp trong thời gian dài nếu không có chỉ định của bác sĩ. Vì tình trạng này sẽ khiến khớp càng cứng và làm suy yếu các cơ xung quanh khớp, theo Healthline.